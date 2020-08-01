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Гунько: «Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ»

01 августа 2020, 18:47

Дмитрий Гунько прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Химок».

Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом.

Ранее Гунько занимал пост главного тренера академии «Спартака».

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Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 22:24
Гунько:
Было бв глупо идти против Федуна!!!
Сп62
Сп62 ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
01 августа в 22:23
Тем более в наше бескорыстное время.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 августа в 22:02
Глупо быть у воды и не напиться.
Байкал-38.
Байкал-38.
01 августа в 20:37
Как прихвостню прикажут там он и будет тренировать!!!
Lao-Dzi
Lao-Dzi
01 августа в 20:36
Везде погнали спартачей-тренеров как непригодных, решили Гунько сделать показательно непригодным.
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 20:15
Предложили - согласился, правильно сделал.
АлексАлекс
АлексАлекс
01 августа в 20:05
Лукавит Гунько. Предложение какое угодно, но точно не неожиданное
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 19:43
в один день это не делается))))))
serh62
serh62
01 августа в 19:34
ЭТО не предложение, а назначение сверху...
denmig
denmig
01 августа в 19:14
    Yurza
    Yurza
    01 августа в 19:13
    Тренер, которого будут не любить все.
    Сп62
    Сп62 ответ cska1948 (раскрыть)
    01 августа в 18:58
    Хотел поправить, но ты поправил себя сам.
    cska vperiod
    cska vperiod
    01 августа в 18:54
    Снова федун строит головоломку.
    cska1948
    cska1948 ответ ЮЗИК (раскрыть)
    01 августа в 18:54
    Есть такое понятие, как порядочность. Хотя о чём я, это не о нашем футболе...
    Сп62
    Сп62
    01 августа в 18:53
    Правильно. Дают бери, бьют беги. Удачи. А вдруг получится.
    cska1948
    cska1948
    01 августа в 18:52
    "Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным..."
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    Неожиданным? И кто в это поверит?!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    01 августа в 18:52
    Его вины здесь нет
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