Гунько: «Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду РПЛ»

прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Химок».

Сегодня мне поступило предложение возглавить футбольный клуб «Химки», которое стало для меня абсолютно неожиданным. Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду Премьер-лиги. Для меня это серьезный вызов, который я принял. Буду полностью отдаваться работе, есть много идей, но самое основное — развивать футболистов в отдельности и команду в целом.