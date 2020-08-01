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«Всё абсолютно в порядке». Семак — о слухах про конфликт в «Зените»

01 августа 2020, 19:06

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о его конфликте с менеджментом клуба.

Команда прокачивается, а я иду вперёд небольшими шажками. Футбол — игра коллективная, поэтому награда принадлежит всем игрокам, тренерскому штабу, персоналу. Что изменилось в этом году? Стал дедушкой, это важнейшее изменение. Вообще тренер — это менеджер, который управляет командой, пытается делать её лучше из имеющихся ресурсов. Мы идём вперёд, стараемся быть сильнее.

Слухи о конфликте с менеджментом «Зенита»? Всё абсолютно в порядке. В клубе всё хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Я выкладываюсь на 100% каждый день, а что будет через год, никто не знает.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:37
Пригрозили наверное.
Gunslinger
Gunslinger ответ pomor 445 (раскрыть)
02 августа в 00:43
Видать не перебесился ещё.....
Но ничего, теперь либо он станет свиноматкой, либо она его..... :)
pomor 445
pomor 445 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 августа в 22:53
Информация не точная, но блогеры говорят, что Кокоша сам всё Семаку и Медведеву испортил, поссорившись с Ротенбергом в самых нелицеприятных выражениях.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 20:46, ред.
Думаю, так оно и есть. Весь сыр-бор мог разгореться только из-за Кокорина. Он был нужен тренеру, но видимо, политика взяла верх над спортом.
Семак это понял и не стал бороться с ветряными мельницами. Кокорин хороший футболист, но этот сезон мы выиграли и без него. Пускай попробует себя в столице...
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 19:56
хочется верить но есть сомнения))
Footbolista
Footbolista
01 августа в 19:37
blitz
blitz
01 августа в 19:32
Все оправдывается за скандал!
beefs
beefs
01 августа в 19:26
что опять желтая...
drug01
drug01
01 августа в 19:23
Время покажет что было на самом деле
Yurza
Yurza
01 августа в 19:11
Это свиньи хотят конфликта в Зените.
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