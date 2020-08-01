«Всё абсолютно в порядке». Семак — о слухах про конфликт в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи о его конфликте с менеджментом клуба.
Команда прокачивается, а я иду вперёд небольшими шажками. Футбол — игра коллективная, поэтому награда принадлежит всем игрокам, тренерскому штабу, персоналу. Что изменилось в этом году? Стал дедушкой, это важнейшее изменение. Вообще тренер — это менеджер, который управляет командой, пытается делать её лучше из имеющихся ресурсов. Мы идём вперёд, стараемся быть сильнее.
Слухи о конфликте с менеджментом «Зенита»? Всё абсолютно в порядке. В клубе всё хорошо, никаких изменений в моей работе нет. Я выкладываюсь на 100% каждый день, а что будет через год, никто не знает.
Но ничего, теперь либо он станет свиноматкой, либо она его..... :)
Но ничего, теперь либо он станет свиноматкой, либо она его..... :)
Семак это понял и не стал бороться с ветряными мельницами. Кокорин хороший футболист, но этот сезон мы выиграли и без него. Пускай попробует себя в столице...
Семак это понял и не стал бороться с ветряными мельницами. Кокорин хороший футболист, но этот сезон мы выиграли и без него. Пускай попробует себя в столице...