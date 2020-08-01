Сёмин и Николич встретились на матче ФНЛ

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01 августа 2020, 17:06

Бывший главный тренер «Локомотива» и нынешний наставник «железнодорожников» встретились на матче ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2», сообщает источник.

Оба специалиста решили посетить встречу первого тура ФНЛ в спортивном городке Лужников. Тренеры оказались на одной скамейке.

Они реально здесь. Да ещё и в одном ряду! #ЧертановоСпартак2 pic.twitter.com/epCUe13f4J — Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 1, 2020

Напомним, что «Локомотив» в конце весны принял решение не продлевать контракт с и пригласил на его пост .