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Сёмин и Николич встретились на матче ФНЛ

01 августа 2020, 17:06

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и нынешний наставник «железнодорожников» Марко Николич встретились на матче ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2», сообщает источник.

Оба специалиста решили посетить встречу первого тура ФНЛ в спортивном городке Лужников. Тренеры оказались на одной скамейке.

Напомним, что «Локомотив» в конце весны принял решение не продлевать контракт с Юрием Сёминым и пригласил на его пост Марко Николича.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 08:40
Хорошо не подрались.
Сп62
Сп62
01 августа в 19:01
Но дистанцию пришлось соблюсти.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 августа в 18:25
Им делить нечего
АлексАлекс
АлексАлекс
01 августа в 18:00
Семин и не думает расставаться с футболом!
112910415
112910415
01 августа в 17:44
...никто и не думал, что Палыч настолько физически силен !
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 17:41
вот и свела судьба)))))))))))))
shlomo
shlomo
01 августа в 17:10
Ну и такое в жизни случается...:)))
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