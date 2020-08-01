Сёмин и Николич встретились на матче ФНЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и нынешний наставник «железнодорожников» Марко Николич встретились на матче ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2», сообщает источник.
Оба специалиста решили посетить встречу первого тура ФНЛ в спортивном городке Лужников. Тренеры оказались на одной скамейке.
Они реально здесь. Да ещё и в одном ряду! #ЧертановоСпартак2 pic.twitter.com/epCUe13f4J— Руслан Абушкин II (@abushkin2) August 1, 2020
Напомним, что «Локомотив» в конце весны принял решение не продлевать контракт с Юрием Сёминым и пригласил на его пост Марко Николича.