Милитао: «Видеть Рамоса своими глазами — невероятно. Он — гладиатор»

Защитник «Реала» поделился мыслями о своей адаптации в мадридском клубе.

Кто больше всего удивил на тренировках? Всегда приходил в восторг от игры Серхио Рамоса по телевизору. Но видеть его своими глазами – невероятно. У него потрясающий напор. Я бы назвал его гладиатором. Также отмечу Крооса и Модрича. Великолепные игроки.

Что касается Зидана, то мы очень хорошо ладим. Он всегда беседует со мной в день игры или перед матчем — просит сосредоточиться на хорошей работе.