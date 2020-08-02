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Милитао: «Видеть Рамоса своими глазами — невероятно. Он — гладиатор»

02 августа 2020, 23:35

Защитник «Реала» Эдер Милитао поделился мыслями о своей адаптации в мадридском клубе.

Кто больше всего удивил на тренировках? Всегда приходил в восторг от игры Серхио Рамоса по телевизору. Но видеть его своими глазами – невероятно. У него потрясающий напор. Я бы назвал его гладиатором. Также отмечу Крооса и Модрича. Великолепные игроки.

Что касается Зидана, то мы очень хорошо ладим. Он всегда беседует со мной в день игры или перед матчем — просит сосредоточиться на хорошей работе.

22-летний бразилец перешел в «Реал» в марте 2019 года из «Порту».

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
вчера в 10:38
Очередной?)))
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 09:48
Как будто ты его незнаешь. Будулай епта
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 09:47
    Gelious
    Gelious ответ Valdo Brunetti 9 (раскрыть)
    вчера в 09:28
    Но многочисленные победы Мадрида все равно, смотрю, не дают спокойно спать сектантам. И они скорее бегут отстаивать честь своего аргентинского идола. Оно и понятно, больше у них и нету ничего в последние года.
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 08:18
    Милитао, кто это?
    ДСА
    ДСА
    вчера в 06:19
    Молодец, не плюет в колодец из которого кормится.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 05:35
    Да с Рамосом шутки плохи.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 04:26
    Работай как Рамос, чтобы когда-нибудь быть похожим на Серхио.
    рус фан
    рус фан
    вчера в 04:25
    Милитао пока не впечатляет в Реале и частенько пожарит.
    Valdo Brunetti 9
    Valdo Brunetti 9
    вчера в 03:33, ред.
    Хорошо когда в комментах про Реал всего один барсук
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 01:52
    У многих коленки трясутся,когда на них летит Серёга!!!
    Gelious
    Gelious ответ dimagas2 (раскрыть)
    02 августа в 23:46
    С добрым утром. Еще на след день появилось видео с норм ракурса, где видно, что ему шипами наступают специально. Как удобно у вас обрезано это в видео. Забавно, правда?
    dimagas2
    dimagas2
    02 августа в 23:41

    Гладиатор)))
    drug01
    drug01
    02 августа в 23:38
    Так играть дальше
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