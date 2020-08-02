Милитао: «Видеть Рамоса своими глазами — невероятно. Он — гладиатор»

Защитник «Реала» Эдер Милитао поделился мыслями о своей адаптации в мадридском клубе.
Кто больше всего удивил на тренировках? Всегда приходил в восторг от игры Серхио Рамоса по телевизору. Но видеть его своими глазами – невероятно. У него потрясающий напор. Я бы назвал его гладиатором. Также отмечу Крооса и Модрича. Великолепные игроки.
Что касается Зидана, то мы очень хорошо ладим. Он всегда беседует со мной в день игры или перед матчем — просит сосредоточиться на хорошей работе.
22-летний бразилец перешел в «Реал» в марте 2019 года из «Порту».
Гладиатор)))
Гладиатор)))