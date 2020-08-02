Президент киевского «Динамо» Суркис назвал Сёмина «хлюпиком»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал российского тренера . Сёмин возглавлял киевское «Динамо» в 2007–2009 годах и 2010-2012-х. В перерыве между этими периодами Сёмин тренировал «Локомотив».

Почему у Сёмина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, работал он в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Сёмин проделал идеальную работу в киевском «Динамо».

Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», то, может, он бы и по сей день работал в «Динамо».

Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков.