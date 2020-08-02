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Президент киевского «Динамо» Суркис назвал Сёмина «хлюпиком»

02 августа 2020, 21:21

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис раскритиковал российского тренера Юрия Сёмина. Сёмин возглавлял киевское «Динамо» в 2007–2009 годах и 2010-2012-х. В перерыве между этими периодами Сёмин тренировал «Локомотив».

Почему у Сёмина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, работал он в России или здесь. Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Сёмин проделал идеальную работу в киевском «Динамо».

Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», то, может, он бы и по сей день работал в «Динамо».

Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 12:48, ред.
какое-то вороватое 12, обворовывавшее с братом жителей ч/з ЖКХ, оскорбляет одного из лучших наших тренеров, полный беспредел... должен ответить!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 12:17
Проснулся Суркис, сам то тоже не подарок.
Klaus-S
Klaus-S ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 09:38
В данной ситуации украино-российские отношения не причём.
Обычные личностные и бизнесовые отношения.
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 09:09
Ну в принципе ни чего обидного для Палыча тут не увидел, да и на правду грех обижаться.Киевляне на тот момент были сильны не по детски, то есть Палыч из них сделал реальную команду и в конце концов стёк из клуба из за акций.То есть из за денег.Это нормально.Суркис если бы терял все свои активы поступил бы также, побежав за баблом в при прыжку.Так что в принципе что было, то было.
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:56, ред.
Помню ту ситуацию, тогда действительно, Шпалыч поступил очеь некрасиво по отношению к ДК, а теперь ему бумерангом вернулось...Хотя действительно, глупо отрицать, что он отличный тренер.
edubokom
edubokom
вчера в 07:52
Собака лает, караван идёт. Семин не станет ввязываться в перепалку. Просто за ненадобностью
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 07:51
А сейчас куда Семин побежал ?
За акциями кикнадзе ?
112910415
112910415
вчера в 07:47
да и не обидно
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 07:03
суркис прав лишь в том что динамо киев при палыче были очень сильны
Klaus-S
Klaus-S ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 06:35
Вы не поняли. Он бросил Динамо из-за акций Локомотива.
Суркис тогда отпустил его без неустоек. Хотя у него был контракт.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:18
это животное лезет куда не приглашали)))
нечитайло
нечитайло
вчера в 05:39
Вам виднее
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 03:12
Палыч больше подходит под слово "ханурик", чем "хлюпик"
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 00:39
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 00:13
    1) Палыч - Мужик !
    2) Бабки нужны всем !
    3) Суркис - петушара !
    abramjan
    abramjan ответ Зидан 1972 (раскрыть)
    02 августа в 23:52
    Вообще то он пархатый..
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ Klaus-S (раскрыть)
    02 августа в 23:42
    Да-да, именно за акций он был тренером Локо столько лет.
    Зидан 1972
    Зидан 1972
    02 августа в 23:17
    Окуевщий прибалт!
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    02 августа в 23:13
    Человек владеющий акциями в большом клубе далеко не хлюпик. Предполагаю что Суркис тоже владеет большим количеством акций Динамо Киев
    Конфедерат
    Конфедерат ответ Никита Бычков (раскрыть)
    02 августа в 23:00
    А в чём он не прав? Всё по полочкам разложил.
    Никита Бычков
    Никита Бычков ответ Конфедерат (раскрыть)
    02 августа в 22:58, ред.
    закрой
    Legend 6
    Legend 6 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    02 августа в 22:55
    Хвост абрикосов это Евросоюз, а Суркисы это то что под хвостом.
    Алексей Юрчук
    Алексей Юрчук
    02 августа в 22:52
    Походу Суркис сошел сума окончательно.
    Конфедерат
    Конфедерат
    02 августа в 22:51
    Он прав
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 августа в 22:31
    Сейчас все эти Суркисы ссучились и стали хвостами америкосов.
    Caniggia
    Caniggia
    02 августа в 22:22
    Судя по высказываниям мистера Суркиса, а так же его приглашению в Динамо Плаческу, он просто неадекват!
    Yurza
    Yurza
    02 августа в 22:21
    Правильно назвал.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Zenit_84 (раскрыть)
    02 августа в 22:20
    Точнее сношения.
    pomor 445
    pomor 445
    02 августа в 22:18, ред.
    В реку можно войти сколько угодно раз, а вот в одну и туже воду в реке только один.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 августа в 21:59
    Луческу хотя бы знает теперь кем он является
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