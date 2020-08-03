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Реднапп: «Я уверен, что будет много клубов, желающих пригласить Эдди Хоу»

вчера, 00:22

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп порассуждал о будущем Эдди Хоу, который недавно покинул пост наставника «Борнмута» после вылета команды из АПЛ. Хоу возглавлял «вишенок» 8 лет.

Может быть, он чувствовал, что ему нужен перерыв, даже если бы они не вылетели. Я уверен, что будет много клубов, желающих пригласить Эдди.

Любой здравомыслящий человек посмотрел бы на Эдди и подумал: «Погоди, вот тебе молодой парень, которому 42 года. Какой послужной список, какую работу он проделал».

Вы только послушайте его, о чем он говорит. Он очень умный парень, очень умный.

В сезоне-2014/2015 Хоу впервые в истории клуба вывел «Борнмут» в Английскую Премьер-Лигу.

В минувшем сезоне «Борнмут» занял 18-е место и вылетел из АПЛ.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
вчера в 08:14
Мне кажется, что Хоу идеально бы подошёл Тоттенхэму!
Yurza
Yurza
вчера в 06:57
Возможно это так.
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:36
В Бормуте не заладилось заладится в другой команде.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 06:21
Долго без работы он не будет.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 06:07
Творческим подходом к работе Хоу вполне заслужил повышение. До некоторой степени минусом может считаться тот факт что Эдди реально с детства за Борнмут. С десяти лет он всего пару раз ненадолго уходил из клуба. Футболистом в Портсмут к Реднаппу и тренером в Бернли. Работодателя из богатого клуба АПЛ может смутить такая одноплановость опыта. Возможно Эдди стоит попробовать добрать авторитета заграницей. Например в ближнем британском зарубежье, как Роджерс или Джеррард.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:18
Миллер задумался.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
вчера в 01:20
Эдди Хоу отлично проявил себя, как тренер Борнмут, впервые вывел их в высший дивизион, и оставлял их там на протяжении нескольких лет, жаль в этом году у них не заладилось с самого начала, Эдди удачи в новом клубе!
Foxes
Foxes
вчера в 00:26
Нет сомнений.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 00:24
Удачи ему в новой команде.
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