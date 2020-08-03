Реднапп: «Я уверен, что будет много клубов, желающих пригласить Эдди Хоу»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» порассуждал о будущем , который недавно покинул пост наставника «Борнмута» после вылета команды из АПЛ . Хоу возглавлял «вишенок» 8 лет.

Может быть, он чувствовал, что ему нужен перерыв, даже если бы они не вылетели. Я уверен, что будет много клубов, желающих пригласить Эдди.

Любой здравомыслящий человек посмотрел бы на Эдди и подумал: «Погоди, вот тебе молодой парень, которому 42 года. Какой послужной список, какую работу он проделал».

Вы только послушайте его, о чем он говорит. Он очень умный парень, очень умный.