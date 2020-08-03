Жиго: «Что мы можем поделать со странным судейством?»

Защитник «Спартака» поделился мнением о влиянии судейства на матчи с участием московского клуба.

Странные судейские решения, когда играет «Спартак»? Вы правы, но что мы можем тут поделать? Только играть еще лучше, еще сильнее выкладываться на поле. Надеюсь, в следующем сезоне подобных решений не будет. А нам вообще не стоит думать о них, ведь «Спартак» — большой клуб. Тот сезон уже в прошлом, и нам нужно работать и показывать максимум на поле, а судейским решениям вообще не придавать значения.