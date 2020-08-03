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Жиго: «Что мы можем поделать со странным судейством?»

вчера, 11:47

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о влиянии судейства на матчи с участием московского клуба.

Странные судейские решения, когда играет «Спартак»? Вы правы, но что мы можем тут поделать? Только играть еще лучше, еще сильнее выкладываться на поле. Надеюсь, в следующем сезоне подобных решений не будет. А нам вообще не стоит думать о них, ведь «Спартак» — большой клуб. Тот сезон уже в прошлом, и нам нужно работать и показывать максимум на поле, а судейским решениям вообще не придавать значения.

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Все комментарии
RIR68
RIR68
вчера в 19:22
подключайте ананидзе!!
Wolf77785
Wolf77785 ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 18:13
Что же все про локомотив молчат? Или им можно судьям помогать?
Wolf77785
Wolf77785
вчера в 18:12
8 очков за чемпионат подарили, а им все мало..
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 18:07
Откручивать головы судейским.Но клубу этого не надо делать.Для этого болелы есть...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:28
Ты ведь уже уходишь.поэтому жги по полной!!!
andreika20133
andreika20133 ответ Killofwrath (раскрыть)
вчера в 14:55
Вы видимо подумали что юныша заблуждается??? Нет . Ему наплевать он просто тупо пишет одно и тоже . Без смысла и логики. Тут много подобных . Основная задача --написать хоть что то. Засветиться. Можете проверить в каждом посте 10-15 одних и тех же людей. Соккер уже давно не место для обсуждений .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:50
Сэм Жиго - дядя честных правил
Уже проигрывать не мог
Он забивать себя заставил
И лучше выдумать не мог
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 14:38
А ты не пересчитал сколько было ошибок в пользу Спартака. ?Тот же Жиго в первом туре с Сочи забил с грубейшим нарушением Правил, при том, что ранее не был назначен чистейший пенальти в ворота Спартака? А во втором туре беспредел уже в Ростове. Вот и подарок в первых двух турах 5 очков. Так что ныть не надо. Судьи сделали в сезоне 5 ошибок против Спартака и 8 - в пользу Спартака. При честном судействе все могло быть и хуже.
mat73
mat73
вчера в 14:38
Правильно, так и делайте!
Killofwrath
Killofwrath ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 14:35
опять что-то из разряда фантастики, видели мы все эти голы и пенальти) в следующий раз напиши, что не дали 50 пенальти
p.s. все голы отменены по делу, с пенальти 50 на 50
первую половину сезона Спартак тащили как могли и это факт, да и во второй были матчи, где спартаку помогали, успокойтесь уже
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 14:34
Ну не знаю, не ныть например
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 14:33
    Pashok00786
    Pashok00786
    вчера в 14:28
    да всех судят плюс минус одинаково кроме Зенита это видно не вооруженным глазом...а на вопрос Жиго что делать так и хочется ответить СНИМАТЬ ТРУСЫ И БЕГАТЬ))
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель.
    вчера в 14:27
    Что могут поделать? Надо ещё больше работать со своим судейским корпусом
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 14:25, ред.
    Цорн в судейскую перестал заглядывать,вот и результат.
    Немец,чего взять-то?
    Воспитание не то,не нашенское.
    Да и Жиго такой же,голову ломает что и почему.
    Аpбитр
    Аpбитр ответ Gunslinger (раскрыть)
    вчера в 14:23
    p
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 14:09
    ещё один балабол а как сам голы забивает на плечах игроков так ничего скоро Кокоша начнёт скулить или визжать что его гол отменили или пенальти не поставили
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 14:00
    Кто бы еще жаловался на судейство!
    Parma1972
    Parma1972
    вчера в 13:59
    Когда нет игры,виноваты судьи?Нытье,давление,разборки,ФК Спартак это пародия,гордость прошлыми заслугами,позор в редкие заходы в еврокубках,завышенные ожидания болельщиков,кадровая чехарда и отсутствие здравого смысла.
    andreika20133
    andreika20133 ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 13:54
    Играть с начала научитесь ---""""ФУТБОЛИСТЫ""".
    Брулин
    Брулин
    вчера в 13:47
    Потратить столько усилий и стараний, чтобы выучить язык, и покинуть команду?
    Надеюсь Самуэль ещё один сезон попылит в РПЛ. И принесёт пользу команде.
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 13:36
    Сезон закончился, а жиги всё ноют, удобряют почву перед стартом нового
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:58
    В прошлом сезоне, как раз в первых турах, были странные решения в пользу народных.
    И не Жиго, не Федун не возмущались и писем не писАли.
    Надо быть или последовательными, или не ноющими. Так думаю...
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 12:56
    Действительно, можно согласиться с Жиго, до 23 тура судейство спартака было более чем благосклонным, даже возмутительным, благодаря чему они набрали 6-9 лишних очков,а тут несколько матчей поприжали и полились слезы.
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 12:49
    Можно было бы сказать классическое: играть лучше надо! Но в футболе нет мелочей: когда в одной игре отбирают два чистых пенальти и гол - победить практически невозможно. Выиграть можно, когда налицо нелепые ошибки судьи, но когда налицо намеренно несправедливое судейство - выиграть практически невозможно. Не отнимут очки в этом туре - отнимут в следующем. У Соболева отменили 4 гола в 4 матчах. Плюсов 3 пенальти. Плюс чистый гол Жиго. Перечислять долго.

    Теперь у Спартака будут те же грязные методы, что и у Зенита.Миллер вынудил Федуна создать фарм-клуб по типу зенитовского Сочи.
    Charismatic
    Charismatic ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 12:44
    А вернблюдину вашу не надо было каждый матч удалять когда он за вас играл?)) Тот вообще игроков ломал.
    yasukuni
    yasukuni
    вчера в 12:36
    А ничего сделать невозможно! Фюрер (Дюков) приказывает, мы (судьи) исполняем.
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Дикий мужчина (раскрыть)
    вчера в 12:32
    И это говорит бомж,у которого 12 игрок это судья
    Дикий мужчина
    Дикий мужчина
    вчера в 12:11
    Согласен с Жиго, тащат судьи Спартак, когда это закончится ?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 12:10
    Вот и еще один сказочник нарисовался.
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