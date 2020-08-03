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Фомин: «„Динамо“ — это клуб, который действительно относится к великим»

вчера, 14:10

Полузащитник Даниил Фомин, заключивший с московским «Динамо» пятилетнее соглашение, поделился эмоциями от перехода в стан «бело-голубых».

«Динамо» — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причём по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, «Динамо» — это отличный вариант для продолжения карьеры.

В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко – конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах чёрно-зелёных, плюс в юношеских и молодёжных сборных. Ещё знаю Игоря Лещука и Антона Шунина.

С Кириллом Александровичем (Новиковым), конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:19
в чем величие его? даже коней с Зенитом к великим нельзя приписать несмотря на европейские трофеи. А у динамо че есть? ничего, обычный середняк который иногда даже за выживание борется.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 17:35
Фомин одинаково отывается о Динамо, Уфе и спартаку поэтому ему веры нет.
Conzor
Conzor
вчера в 15:59
Такой же великий, как и спартак.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 15:48
Это верно, всё есть в Динамо!!! Одного только нет- тренера.
112910415
112910415
вчера в 14:27
да, действительно.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 14:21
К великим относится слово ДЕНЬГИ. К сожалению
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:15
Относится и быть разные вещи)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:12
Великий - это конечно слишком громко!!!
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