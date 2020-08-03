Фомин: «„Динамо“ — это клуб, который действительно относится к великим»

Полузащитник , заключивший с московским «Динамо» пятилетнее соглашение, поделился эмоциями от перехода в стан «бело-голубых».

«Динамо» — это клуб, который действительно относится к великим. Здесь есть все условия для развития: отличные болельщики, прекрасный стадион, великолепная инфраструктура. Я рад здесь оказаться и приложу максимум усилий, чтобы помочь клубу достигать поставленных целей.

Относительно перехода советовался только с родителями и близкими людьми. Папа у меня связан с футболом, сам играл, я часто к нему обращаюсь за советами, причём по разным вопросам. Сам для себя я решение принял быстро, потому что, повторюсь, «Динамо» — это отличный вариант для продолжения карьеры.

В команде в первую очередь хорошо знаю Николая Комличенко – конечно, по «Краснодару». Также знаком с Дмитрием Скопинцевым, с которым тоже пересекались в рядах чёрно-зелёных, плюс в юношеских и молодёжных сборных. Ещё знаю Игоря Лещука и Антона Шунина.

С Кириллом Александровичем (Новиковым), конечно, разговаривали и могу сказать, что это тоже послужило важным фактором ответить согласием на предложение о переходе. Когда главный тренер проявляет такую заинтересованность, значит на футболиста точно рассчитывают.