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«Спартак» опроверг информацию о бюджете в размере 19 млрд рублей

вчера, 14:32

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что бюджет московского клуба на сезон-2020/21 составит 8,6 млрд рублей.

«Бюджет „Спартака“ на следующий сезон составит 8,6 млрд рублей», — сказал Фетисов.

Ранее была информация, что бюджет «Спартака» составит 19 миллиардов рублей.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 23:38
Про Гинера ты сам саазал) никто стрелки не переводил.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
И как федун тоже 😨, только при чем тут это не понятно. Когда сказать нечего проще стрелки перевести 😉
Legend 6
Legend 6 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 22:40
А ты знаешь как Гинер свои заработал? 😂
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 19:40
Давайте все скинемся Тамбову на финансирование, судей и стадион 😂😂😂. Пусть инвесторов находят, как в Краснодаре Галицкий, как Гинер за свои, как тот же Федун(хотя тут спорно), а не за счет госфинансирования.
SHMEL
SHMEL ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Не знаю о чем говорят ваши тарасовские бабки, но то, что бензин фрдуновский подорожает это факт 😂.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:14
в Швейцарии уже)
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:55
Тоже много для такого слабого клуба! Неудач и поражений пупсикам)
Legend 6
Legend 6 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 16:54
Бабки на лавке говорят что эти деньги выделены с зарплат болельщиков ЦСКА.
Legend 6
Legend 6 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:49
Конечно зря наговариваем.
Если бы ввели меры как при Иване Грозном(Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси можно считать Ивана IV Грозного. В судебнике 1550 года появилось и наказание за взяточничество – смертная казнь.)
То и футбол бы стал справедливым.
А то мы хотим как в Англии, чтобы все команды были сильные, а по факту, у кого-то деньги и судьи, а кто-то Тамбов, не денег, не судей, не стадиона...
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:30
Вот теперь пусть доказывают, что не 19, инфа уже прошла. Наверняка еще и больше 19-ти, Коке нужно платить, а то братве с Бутырки пожалуется, Газизов еще не все освоил, Цорну завидует...
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 15:57
Даже Зенит обогнал, только все разворуют и бензин взорожает до небес.
makkie
makkie ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 15:56
А может мы зря наговариваем и судьи работают за бонусы?
Ну там, бесплатная заправка, газ в коттеджи, трудоустройство родственников в Газпроме и т.д. 😂
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
вчера в 15:44
У тебя что ли воровал? 😂😂😂
Legend 6
Legend 6 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:43
Выделит, и это только на судей и ВАР.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:33
18,6...
makkie
makkie
вчера в 15:31
Ничего себе поправочка.
Интересно, откуда у Спартака могут быть 19 млрд в условиях кризиса?)
Столько наверное даже Газпром не выделит Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:07, ред.
Кокорин богаче Спартака..???.)))
Без Кокорина бюджет - 8 млрд
С Кокориным 19 млрд...
ДСА
ДСА
вчера в 15:01
Спартак + Химки = 19 млрд.
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 14:49
Для Федуна это мелочь гыгы, пообедать сходить.
LOpp
LOpp
вчера в 14:47
жаль, с бюджетом 19 млрд было бы интереснее
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:45
Оправдывается федун мол я столько не наворовал.
ssmith589
ssmith589
вчера в 14:41
А я бы посмотрел на Спартак с бюджетом 19 млн (не лярдов). :)
FruttyPups
FruttyPups ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 14:41
Спасибо, исправили.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 14:40
Пока соккер печатал новость, 10.4 млрд сделали ноги)))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 14:37
Ничего себе, ух сколько на эти миллиарды они судей понакупают!
mat73
mat73
вчера в 14:35, ред.
Миллионы, миллиарды..
Товарищи журналисты, вы уж определитесь конкретно, когда пишете, хоть правдоподобно немного делайте
112910415
112910415
вчера в 14:35
вот была же мысль, что утка ..
LOpp
LOpp
вчера в 14:34
в заголовке речь идет о 19 млн, а в тексте о 19 млрд
shlomo
shlomo
вчера в 14:34
А Хге остальное бабло???....
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