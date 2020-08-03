«Спартак» опроверг информацию о бюджете в размере 19 млрд рублей

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов заявил, что бюджет московского клуба на сезон-2020/21 составит 8,6 млрд рублей.
«Бюджет „Спартака“ на следующий сезон составит 8,6 млрд рублей», — сказал Фетисов.
Ранее была информация, что бюджет «Спартака» составит 19 миллиардов рублей.
Если бы ввели меры как при Иване Грозном(Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси можно считать Ивана IV Грозного. В судебнике 1550 года появилось и наказание за взяточничество – смертная казнь.)
То и футбол бы стал справедливым.
А то мы хотим как в Англии, чтобы все команды были сильные, а по факту, у кого-то деньги и судьи, а кто-то Тамбов, не денег, не судей, не стадиона...
Если бы ввели меры как при Иване Грозном(Первым эффективным борцом с коррупцией на Руси можно считать Ивана IV Грозного. В судебнике 1550 года появилось и наказание за взяточничество – смертная казнь.)
То и футбол бы стал справедливым.
А то мы хотим как в Англии, чтобы все команды были сильные, а по факту, у кого-то деньги и судьи, а кто-то Тамбов, не денег, не судей, не стадиона...
Ну там, бесплатная заправка, газ в коттеджи, трудоустройство родственников в Газпроме и т.д. 😂
Ну там, бесплатная заправка, газ в коттеджи, трудоустройство родственников в Газпроме и т.д. 😂
Интересно, откуда у Спартака могут быть 19 млрд в условиях кризиса?)
Столько наверное даже Газпром не выделит Зениту.
Интересно, откуда у Спартака могут быть 19 млрд в условиях кризиса?)
Столько наверное даже Газпром не выделит Зениту.
Без Кокорина бюджет - 8 млрд
С Кокориным 19 млрд...
Без Кокорина бюджет - 8 млрд
С Кокориным 19 млрд...
Товарищи журналисты, вы уж определитесь конкретно, когда пишете, хоть правдоподобно немного делайте
Товарищи журналисты, вы уж определитесь конкретно, когда пишете, хоть правдоподобно немного делайте