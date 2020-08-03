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«Бетис» попробует перехватить Камано у «Локомотива»

вчера, 21:53

Форвард «Бордо» Франсуа Камано заинтересовал «Бетис».

Впрочем, самое выгодное предложение по трансферу игрока сделал «Локомотив». Именно москвичи являются фаворитами в борьбе за нападающего. В минувшем сезоне на счету Камано 11 матчей в чемпионате Франции и 1 гол.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:09
01.08.2019
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах нападающего «Бордо» Франсуа Камано.
"Стоимость трансфера 23-летнего гвинейца может составить 15 млн фунтов + еще 5 млн в качестве бонусов."

29.07.2020
«Локомотив» близок к подписанию вингера «Бордо» Камано за 7 млн евро"

....о как...
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 22:21
вполне
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 21:57
У Камано все ещё есть шанс хлебнуть полной ложкой русской экзотики.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:57
Статистика смущает.
beefs
beefs
вчера в 21:56
предложение Локо никто не перебьет...
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