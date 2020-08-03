«Бетис» попробует перехватить Камано у «Локомотива»

Форвард «Бордо» Франсуа Камано заинтересовал «Бетис».
Впрочем, самое выгодное предложение по трансферу игрока сделал «Локомотив». Именно москвичи являются фаворитами в борьбе за нападающего. В минувшем сезоне на счету Камано 11 матчей в чемпионате Франции и 1 гол.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах нападающего «Бордо» Франсуа Камано.
"Стоимость трансфера 23-летнего гвинейца может составить 15 млн фунтов + еще 5 млн в качестве бонусов."
29.07.2020
«Локомотив» близок к подписанию вингера «Бордо» Камано за 7 млн евро"
....о как...
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заинтересован в услугах нападающего «Бордо» Франсуа Камано.
"Стоимость трансфера 23-летнего гвинейца может составить 15 млн фунтов + еще 5 млн в качестве бонусов."
29.07.2020
«Локомотив» близок к подписанию вингера «Бордо» Камано за 7 млн евро"
....о как...