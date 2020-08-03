«Бетис» попробует перехватить Камано у «Локомотива»

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вчера, 21:53

Форвард «Бордо» заинтересовал «Бетис».

Впрочем, самое выгодное предложение по трансферу игрока сделал «Локомотив». Именно москвичи являются фаворитами в борьбе за нападающего. В минувшем сезоне на счету Камано 11 матчей в чемпионате Франции и 1 гол.