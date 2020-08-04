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«Севилья» нацелилась на подписание Малкома

вчера, 08:59

«Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Зенита» Малкома.

По информации Estadio Deportivo, подписать 23-летнего бразильца желает спортивный директор андалузского клуба Мончи. Отмечается, что функционер следит за выступлениями игрока с тех пор, как Малком в 18 лет играл за «Коринтианс».

Утверждается, что Малком не хочет играть в России. В свою очередь «Севилья» не будет торопиться с предложением и подождет, пока цена на игрока станет более доступной.

Прошлым летом «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро, контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.

Ранее болельщики петербургского клуба признали бразильца лучшим игроком июня-июля.

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответ Pashok00786 (раскрыть)
вчера в 23:12
если бы он упал в цене до двадцатки- то вполне может быть и не вернулся...сейчас все будет зависеть от его показателей в новом сезоне.не все игроки теряли в цене все-таки.
12й игрок
12й игрок
вчера в 23:03
    12й игрок
    12й игрок
    вчера в 22:58
    Хахаха когда он играл за барсу никакая севилья на него не нацеливалась перешел в зенит сразу кого то заинтересовал хахаха а потом еще говорят что после зенита только в китай ахаха
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Pashok00786 (раскрыть)
    вчера в 13:48
    Pashok00786
    А почему нет?Я например болею за все наши клубу в еврокубках.Учитывая,что посеяны они будут с первой корзины,то должны выступить лучше чем в этом году.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 13:23
    «Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Зенита» Малкома.

    По информации Estadio Deportivo, подписать 23-летнего бразильца желает спортивный директор андалузского клуба Мончи. Отмечается, что функционер следит за выступлениями игрока с тех пор, как Малком в 18 лет играл за «Коринтианс».

    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195241/malkom-zenit

    - А какого же хрена они не брали его раньше? Ждали, когда медики Зенита его вылечат?

    Утверждается, что Малком не хочет играть в России.

    - Кем утверждается? Самому игроку в Питере нравится, он не раз об этом говорил!

    В свою очередь «Севилья» не будет торопиться с предложением и подождет, пока цена на игрока станет более доступной.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1195241/malkom-zenit

    - А если не будет торопиться, нехрен и лапшу нам на уши вешать! Или ждите до окончания контракта, или разрывайте контракт с выплатой всех неустоек. А вообще - похоже на Спартаковскую лапшу...
    pomor 445
    pomor 445
    вчера в 13:03
    В свою очередь «Севилья» не будет торопиться с предложением и подождет, пока цена на игрока станет более доступной
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    Когда играть перестанет?
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    вчера в 12:51
      berda2003
      berda2003
      вчера в 12:41
      как бы он ни играл, 40 лямов евро за футболиста, бред полнейший...
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком ответ starche (раскрыть)
      вчера в 12:38
      действительно такого футболиста в нашем чемпионате нет, такого инвалида за 40 мультов
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ Pashok00786 (раскрыть)
      вчера в 12:28, ред.
      Да,его цена упала,но не потому,что он перешёл в РПЛ,а потому,что почти не играл,травма серьезная.После перерыва он лучший в Зените и на мой взгляд в РПЛ тоже.А цена его будет зависеть от того,как он за Зенит в ЛЧ будет играть.Так,что оставьте свои пессимистичные настроения при Краснодаре,Вы опять не выдете в группой этап ЛЧ,опять на всех углах будет кричать,что у Вас самая молодая,перспективная команда,а на выходе опять пшик....
      Pashok00786
      Pashok00786
      вчера в 12:18
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ СаняШумок (раскрыть)
        вчера в 12:16
        она не когда уже не вернется к 40 лямам вы поймите это рпл здесь евро игорьки только обесцениваются))
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
        вчера в 12:16
        По стопам Халка.)
        Pashok00786
        Pashok00786 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        вчера в 12:15
        наивность зашкаливает...а цифры вам ничего не говорят что он дешевеет бешенными темпами)))
        Дима Головашич
        Дима Головашич ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        вчера в 12:02
        В штрафной красиво падает.
        sv_1969
        sv_1969 ответ СаняШумок (раскрыть)
        вчера в 11:59
        Не буду спорить,но это подмечено уже давно...
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
        вчера в 11:50
        Зря надеются. РПЛ - это почти всегда билет в один конец.
        minai
        minai
        вчера в 11:49, ред.
        Они такие простые, эти , из Севильи.
        Миллионов 60, и хоть завтра оформляем сделку.
        Сергей Саныч
        Сергей Саныч
        вчера в 11:41
        Сообщается, что Малком не очень доволен сезоном в России и хотел бы перейти в клуб топ-лиги.
        Hypnoz
        Hypnoz
        вчера в 11:41
        Да кому он нужен ?! Переход к бомжам, это автоматический вылет из сборной. Он больше лечится, чем играет.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        вчера в 11:31
        Месси они там в Севилье не хотят купить ???...)))
        Малкома они захотели...))

        Уезжал уж один классный игрок к ним из РПЛ....хорошо хоть в Аякс вовремя перешёл....
        СаняШумок
        СаняШумок ответ sv_1969 (раскрыть)
        вчера в 11:18
        Она упала только из-за того, что человек год не играл и была серьезная травма, которая могла привести к завершению карьеры. Если он будет показывать себя на достойном уровне, цена будет расти( как минимум вернется к своим 40). Влашич и Азмун же растут в цене.
        starche
        starche
        вчера в 10:56, ред.
        Нельзя продавать, такого уровня футболистов в нашем чемпионате нет.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 10:46
          Брулин
          Брулин
          вчера в 10:35
          Помню с Халком через пол года его жизни в России такие же новости выходили. Халк не доволен, хочет уйти.
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          вчера в 10:30
          Пускай ждут или занимают очередь. До 24 года ещё далеко, пользы Зениту игрок приносит всё больше, возраст отличный. Так что Зенит ничего не теряет. Дешевле 40 не продаст, самому пригодится. А дороже могут рассмотреть варианты. Пример Паредеса совсем недавний. Так что кому будет сильно нужно, накопит нужную сумму и купит, а в убыток себе продавать смысла нет. И ближе к концу контракта Зенит подпишет новый, если форма будет отличная. Так думаю...
          СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
          СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
          вчера в 10:29
          Через 2 месяца зулус будет петнашку максимум стоить)
          sv_1969
          sv_1969 ответ Ярангвельгви Йорингель. (раскрыть)
          вчера в 10:15, ред.
          Трансфермаркет
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          29 июля 2020 г.
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          45,00 млн €
          20 марта 2018 г.
          И на графике она падает!РПЛ не тот чемп чтобы цена росла!
          Pashok00786
          Pashok00786 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
          вчера в 10:09
            Рыжая Борода
            Рыжая Борода
            вчера в 10:05
            если в ЛЧ ничего не покажет, и всю зиму дома просидит (как обычно бразильцы, типа травмы), то ценник упадет вдвое
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