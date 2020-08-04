«Севилья» нацелилась на подписание Малкома

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вчера, 08:59

«Севилья» заинтересована в подписании полузащитника «Зенита» Малкома.

По информации Estadio Deportivo, подписать 23-летнего бразильца желает спортивный директор андалузского клуба Мончи. Отмечается, что функционер следит за выступлениями игрока с тех пор, как Малком в 18 лет играл за «Коринтианс».

Утверждается, что Малком не хочет играть в России. В свою очередь «Севилья» не будет торопиться с предложением и подождет, пока цена на игрока станет более доступной.

Прошлым летом «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 млн евро, контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.

Ранее болельщики петербургского клуба признали бразильца лучшим игроком июня-июля.