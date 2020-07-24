Геркус: «Суд мог вынести решение в мою пользу, но дал шанс „Локомотиву“»

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги судебного заседания, которое состоялось сегодня, 24 июля. В итоге Арбитражный суд города Москвы перенес заседание на 10 сентября.

Уровень стороны заявителей — стиль нынешнего «Локомотива». Таким же образом они занимаются другими вопросами. Люди так готовятся, они плохо представляют, что такое суды, выдвигают сумбурные заявления. Абстрактная неприязнь, которая плохо оформлена.

Мы заявили о своей позиции и приберегли немного информации для заключительного этапа. Мне кажется, сегодня могли вынести в мою сторону решение, но судья дал последний шанс донести документы. Суд согласился, что в качестве обоснования они были предоставлены в безобразном способе доказательств. Часть документов невозможно прочитать — это смехотворно.

Мои двери всегда открыты, телефон включен, но никто не связывался. Видимо, нравится позориться и доставлять радость прессе, показывая себя в негативном свете. Для меня это боль: футбольный клуб не должен так поступать. Если что-то делаешь — делай это хорошо, а если судишься — будь уверен в этом.