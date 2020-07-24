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Геркус: «Суд мог вынести решение в мою пользу, но дал шанс „Локомотиву“»

24 июля 2020, 16:11

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги судебного заседания, которое состоялось сегодня, 24 июля. В итоге Арбитражный суд города Москвы перенес заседание на 10 сентября.

Уровень стороны заявителей — стиль нынешнего «Локомотива». Таким же образом они занимаются другими вопросами. Люди так готовятся, они плохо представляют, что такое суды, выдвигают сумбурные заявления. Абстрактная неприязнь, которая плохо оформлена.

Мы заявили о своей позиции и приберегли немного информации для заключительного этапа. Мне кажется, сегодня могли вынести в мою сторону решение, но судья дал последний шанс донести документы. Суд согласился, что в качестве обоснования они были предоставлены в безобразном способе доказательств. Часть документов невозможно прочитать — это смехотворно.

Мои двери всегда открыты, телефон включен, но никто не связывался. Видимо, нравится позориться и доставлять радость прессе, показывая себя в негативном свете. Для меня это боль: футбольный клуб не должен так поступать. Если что-то делаешь — делай это хорошо, а если судишься — будь уверен в этом.

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Все комментарии
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
25 июля в 11:33
КАК СКАЖЕТ Т ОЛЯ , ТАК И БУДЕТ , ОНА ВСЕГДА ЗА КИКА , У НЕЕ КЛАССНЫЕ СВЯЗИ , ПАЛЫЧА УНИЗИЛИ И ИЗГНАЛИ ОДНОЙ ЛЕВОЙ !
BDA8181
BDA8181 ответ cska vperiod (раскрыть)
24 июля в 18:01, ред.
Думаю наоборот Локо влетит. Странная игра вообще у них. Видимо действительно есть какая то шпилька у Ильюхи))) Будет гром)))среди ясно неба)) Бедный Локо)))
Yurza
Yurza
24 июля в 17:59
С ворьем судится гиблое дело.
cska vperiod
cska vperiod
24 июля в 17:45
Герусу втулят огромную сумму зря он харахорится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 июля в 16:15
Там же Сухина...
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