Юрист — об иске «Локо»: «Геркус имел право на получение премирования»

1595589619

24 июля 2020, 14:20

Юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы бывшего генерального директора «Локомотива» Ильи Геркуса, заявил, что все выписанные руководителем премии во время работы в клубе были законными.

Напомним, что зимой этого года «Локомотив» обратился в суд с требованием к своему экс-гендиректору выплатить 144 миллиона рублей.

Такая ситуация первая в российском футболе, когда клуб пытается взыскать ущерб с руководителя. Илья Геркус выиграл все, что мог с клубом, достиг определенных высот, выиграл чемпионат. Финансовые показатели отличались от предшественников, но случился конфликт и Илья Леонидович был вынужден покинуть клуб. Взыскать убытки можно при четырех составляющих: наличие факта, вина, противоправность действий, причинно-следственная связь. Действия Ильи не носили признака неразумности и необоснованности. 150 миллионов — это премирование и работников на сумму около 109 миллионов рублей. Мы пригласили начальника HR-службы, которая разрабатывала премирование. Генеральный директор имеет право на получение премирования, это сказано в договоре. Все шесть премий получены исключительно за спортивные результаты, нет ни одной премии «к новому году». Гендиректор — адмирал и капитан корабля. Кто пригласил Семина? Генеральный директор. Кто обеспечивал питание, медицину? Генеральный директор. Футболисты выходят на поле, а гендиректор подписывает бумажки — это узкий взгляд. Присутствует принцип соразмерности в вопросе премий.

Ранее ситуацию прокомментировал сам Геркус.