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Геркус: «За иском стоят Кикнадзе и Мещеряков»

24 июля 2020, 12:07

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал предстоящее судебное заседание по иску клуба к нему.

Сегодня в Московском Арбитражном суде у меня очередное заседание по беспрецедентному иску: ФК «Локомотив» против моей скромной персоны. Сразу оговорюсь, я прекрасно понимаю, что за этим иском конкретно Василий Кикнадзе и конкретно Анатолий Мещеряков, а футбольный клуб – болельщики, игроки, сотрудники, мои друзья и коллеги – никакого отношения к этому позорищу не имеют. Что же, эти два менеджера уже себя показали и, без сомнения, ещё покажут.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 июля в 13:52
обязательно будут жертвы
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 12:52
Раскрутят Геркуса на деньги, а следующий президент Локо будет под Кикнадзе рыть.
beefs
beefs
24 июля в 12:27
пауки готовы друг друга съесть...
Aчиститель
Aчиститель
24 июля в 12:25
Когда этих дельцов от футбола вытравят?
drug01
drug01
24 июля в 12:19
Хорошо что Семина нет в этой бадяге....
Смольчик
Смольчик
24 июля в 12:17
Все никак бабло не поделят, до футбола им нет дела.
shlomo
shlomo
24 июля в 12:16
Юридическое разбиралово.....и все из за денег
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