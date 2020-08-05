Аке: «„Манчестер Сити“ — лучшая английская команда последнего десятилетия»

Защитник прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити».

На протяжении последнего десятилетия «Манчестер Сити» был лучшей командой Англии. Попасть сюда – это моя мечта. Здесь выступают много игроков топ-класса.

Гвардиола является тем тренером, которым восхищаются во всем мире. Его достижения в футболе говорят о многом. Мне нравится стили игры, который он ставит своим командам.

Я сделаю всё, чтобы помочь клубу выигрывать титулы. Я готов бороться за место в основном составе, для этого я здесь.