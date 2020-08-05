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Аке: «„Манчестер Сити“ — лучшая английская команда последнего десятилетия»

вчера, 23:45

Защитник Натан Аке прокомментировал свой переход в «Манчестер Сити».

На протяжении последнего десятилетия «Манчестер Сити» был лучшей командой Англии. Попасть сюда – это моя мечта. Здесь выступают много игроков топ-класса.

Гвардиола является тем тренером, которым восхищаются во всем мире. Его достижения в футболе говорят о многом. Мне нравится стили игры, который он ставит своим командам.

Я сделаю всё, чтобы помочь клубу выигрывать титулы. Я готов бороться за место в основном составе, для этого я здесь.

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Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:22
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 00:22
    Согласен 🤝
    ЮHBА
    ЮHBА
    сегодня в 00:05
    дежурные слова наемника голландца
    кто больше?
    razdvatri
    razdvatri
    вчера в 23:50
    дежурные слова наемника
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 23:47
    Дежурные слова.
    drug01
    drug01
    вчера в 23:46
    Так продолжать
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