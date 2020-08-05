Каррера: «Подписание Кокорина показывает, что Газизов отличный менеджер»

Главный тренер АЕКа , ранее возглавлявший «Спартак», поделился мнением о работе генерального директора московского клуба Шамиля Газизова.

Подписание Кокорина – отличное вложение со стороны «Спартака». Не знаю Газизова лично, но глядя на то, чего он добился в «Уфе», я могу сказать, что Шамиль – компетентный человек.

Видно, что «Уфа» при Газизове стала намного сильнее. Ему также удалось «прокачать» многих игроков, которые прошли через «Уфу», а потом были проданы за хорошие деньги. Думаю, подписание Кокорина в «Спартак» – отличное доказательство того, насколько Газизов компетентный менеджер.