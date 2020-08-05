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Каррера: «Подписание Кокорина показывает, что Газизов отличный менеджер»

сегодня, 19:46

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», поделился мнением о работе генерального директора московского клуба Шамиля Газизова.

Подписание Кокорина – отличное вложение со стороны «Спартака». Не знаю Газизова лично, но глядя на то, чего он добился в «Уфе», я могу сказать, что Шамиль – компетентный человек.

Видно, что «Уфа» при Газизове стала намного сильнее. Ему также удалось «прокачать» многих игроков, которые прошли через «Уфу», а потом были проданы за хорошие деньги. Думаю, подписание Кокорина в «Спартак» – отличное доказательство того, насколько Газизов компетентный менеджер.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 23:04
ты смешон максимка))))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:15
Подписание Кокорина показывает, что Спартак предложил более жирный контракт чем Локомотив.Не более того.
denmig
denmig
сегодня в 21:17
Посмотрим. Начнет забивать - станет отличным подрядчиком! За тем и звали! 3 млн евро баболло за 10 голов в год для Нас - тьфу! Леня платит!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 21:10
Единственное, что показал переход Коко - это его беспринципность, лицемерие и жадность. Все
serh62
serh62
сегодня в 20:57
с таким баблом и буратино будет отличным барыгой...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:44
Разве г-ну Каррере неизвестно, что менеджмент Газизова здесь не причём? Сообщаю в Грецию (надеюсь, что итальянцу передадут), что по новому контракту г-н Кокорин будет получать в 1,5 раза больше, чем в "Сочи" ( вот и мотив перейти в московский клуб) - раз. Во - вторых, столица - не южный курорт, возможностей больше для любого игрока.
Смольчик
Смольчик
сегодня в 20:41
Все отказались, он подобрал.
spilo
spilo
сегодня в 20:37
Каррере верю.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:12
Вода))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:08
Пока эти хвалебные речи ничего не стоят. Все будет зависеть от результатов. А заиграет Кокорин или нет , скоро, очень скоро узнаем. Также узнаем насколько хорош Газизов??? Его предшественник тоже по пришествии много дифирамбов и лестных речей выслушал , а в итоге только на сезон и хватило.
А выводы делать будем по окончании сезона.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:06
По скромней Массимо). К чему, это все? Чел на должности Спартака "без году неделя". К бомжам из Рубина тоже игроки расходились, как горячие пирожки. В итоге дело кончилось, тем, чем кончилось.
Дайте время спокойно работать, без эйфории и давления.
shlomo
shlomo ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 20:05
Сглазили....:(((((....так и премного благодарен....
drug01
drug01
сегодня в 19:57
Слишком много шума с Кокориным....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:54
Скоро все узнаем...щ
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:54
Каррера знает что Спартаку нужно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:51
Без совета Карреры не обошлось
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