Тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат

Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус.
Сообщается, что анализы сразу нескольких футболистов (7) показали сомнительный результат. Официального подтверждения данной информации пока нет. Завтра питерцам предстоит поединок против «Локомотива» за Суперкубок России.
Его выгнали с Матч ТВ за шутки про Зенит.(«Обычно с такими лицами не побеждают, а проигрывают».) Даже пари на шелбан с Дерунцом устроили, только Дерунец удрал до окончания матча.
Игра закончилась со счетом Анжи2-1Зенит. Шелбан получил, заменивший Дерунца, пришедший Меламеду.
А Егорова выгнали потому что "накаркал"😂😂😂
Его выгнали с Матч ТВ за шутки про Зенит.(«Обычно с такими лицами не побеждают, а проигрывают».) Даже пари на шелбан с Дерунцом устроили, только Дерунец удрал до окончания матча.
Игра закончилась со счетом Анжи2-1Зенит. Шелбан получил, заменивший Дерунца, пришедший Меламеду.
А Егорова выгнали потому что "накаркал"😂😂😂
До Кубка "Пари Матч Премьер" и титула анонсируемого Газизовым ещё 5 месяцев....
Да и "юбилейную" прессу ещё рановато подключать.....
До Кубка "Пари Матч Премьер" и титула анонсируемого Газизовым ещё 5 месяцев....
Да и "юбилейную" прессу ещё рановато подключать.....
Федуну деньги тратить некуда видимо, кроме как набросы на Зенит раз в неделю организовывать.
Федуну деньги тратить некуда видимо, кроме как набросы на Зенит раз в неделю организовывать.