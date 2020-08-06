Тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат

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сегодня, 14:37

Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус.

Сообщается, что анализы сразу нескольких футболистов (7) показали сомнительный результат. Официального подтверждения данной информации пока нет. Завтра питерцам предстоит поединок против «Локомотива» за Суперкубок России.