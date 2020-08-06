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Тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат

сегодня, 14:37

Футболисты «Зенита» сдали тесты на коронавирус.

Сообщается, что анализы сразу нескольких футболистов (7) показали сомнительный результат. Официального подтверждения данной информации пока нет. Завтра питерцам предстоит поединок против «Локомотива» за Суперкубок России.

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Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:26
Немного фактов про Егорова(источник этой новости)
Его выгнали с Матч ТВ за шутки про Зенит.(«Обычно с такими лицами не побеждают, а проигрывают».) Даже пари на шелбан с Дерунцом устроили, только Дерунец удрал до окончания матча.
Игра закончилась со счетом Анжи2-1Зенит. Шелбан получил, заменивший Дерунца, пришедший Меламеду.
А Егорова выгнали потому что "накаркал"😂😂😂
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:16
Не знаю, спроси у своих заговороискателей :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:00, ред.
Федуну то это зачем ???..))
До Кубка "Пари Матч Премьер" и титула анонсируемого Газизовым ещё 5 месяцев....

Да и "юбилейную" прессу ещё рановато подключать.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:58
Щас подкупят правильные анализы а потом заразят всех железнодорожников.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:56
Ну журналисту мясного СпортЭкспресса виднее из Москвы, как футболисты Зенита в Петербурге сдают тесты на Корону.
Федуну деньги тратить некуда видимо, кроме как набросы на Зенит раз в неделю организовывать.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 14:56, ред.
«Информация не соответствует действительности. В команде был один ложно-положительный тест, на который потом пришло три отрицательных. Команда летит на игру Суперкубка», — сообщили корреспонденту в пресс-службе «Зенита».
ЧиП
ЧиП ответ Petergoff (раскрыть)
сегодня в 14:53
Ключевая фраза "показали сомнительный результат" 🤓☝️
makkie
makkie
сегодня в 14:52
Проделки Федуна, не иначе, да питерцы?)
ДСА
ДСА
сегодня в 14:51
Вот 0-3 и получат.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 14:50
Никаких сомнений. С Локо выйдут все, а потом уйдут на карантин🤭
Petergoff
Petergoff
сегодня в 14:50
Ключевая фраза- официального подтверждения пока нет. Ну, а что ты тогда губошлёпишь то???
ЧиП
ЧиП
сегодня в 14:49
У них все сомнительное
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 14:46
Замечательно! Для бомжиков появился ещё и "сомнительный" результат тестов на коронавирус.)
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 14:46
матч не начался, а локо по стандарту протаскивают!
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 14:45
Расформировать клуб из Питера!
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 14:39
Сомнительный клуб, сомнительные трофеи, сомнительные результаты)))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:38
Дзюба всех заразил сомнительным путём)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:38
Вот те на
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