Агент Маньяков: «„Зенит“ нельзя назвать топовым европейским клубом»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи, что «Милан» интересуется хавбеком «Зенита» .

Об этом ничего не слышал, но не отрицаю, что агенты игрока могли предложить его нескольким европейским клубам.

«Зенит» по европейским меркам клуб не топовый, но очень крепкий. Интерес к его футболистам периодически возникает. Возможно, Барриос попал в шорт-лист больших западных клубов.