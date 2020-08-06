Агент Маньяков: «„Зенит“ нельзя назвать топовым европейским клубом»

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи, что «Милан» интересуется хавбеком «Зенита» Вильмаром Барриосом.
Об этом ничего не слышал, но не отрицаю, что агенты игрока могли предложить его нескольким европейским клубам.
«Зенит» по европейским меркам клуб не топовый, но очень крепкий. Интерес к его футболистам периодически возникает. Возможно, Барриос попал в шорт-лист больших западных клубов.
2. Потом крепкие клубы из топ-5 с составами по 350-600 млн....
3. Затем уж клубы ....с составами от 100-180 млн....Зенит,Брюгге,Олимпиакосы и пр...для которых выход из группы уже победа на международной арене....
.....Удивительно и почётно что при таком раскладе Зенит уж скоро как 10 лет входит в число 25-ти сильнейших команд по рейтингу УЕФА....
На сегодня у Зенита состав на 167 млн.....
Для сравнения (для моего 25-ти% друга) :
Состав Лейпцига - 507 млн
Состав Лиона - 367 млн
Состав Бенфики - 306 млн
И почему по мнению Маловара Зенит в обязаловке должен проходить команды в группе превышающие его в 2-3 раза по стоимости состава - не понятно....
.........сохранял до последнего тура шансы выхода в плейофф - уже неплохо....
2. Потом крепкие клубы из топ-5 с составами по 350-600 млн....
3. Затем уж клубы ....с составами от 100-180 млн....Зенит,Брюгге,Олимпиакосы и пр...для которых выход из группы уже победа на международной арене....
.....Удивительно и почётно что при таком раскладе Зенит уж скоро как 10 лет входит в число 25-ти сильнейших команд по рейтингу УЕФА....
На сегодня у Зенита состав на 167 млн.....
Для сравнения (для моего 25-ти% друга) :
Состав Лейпцига - 507 млн
Состав Лиона - 367 млн
Состав Бенфики - 306 млн
И почему по мнению Маловара Зенит в обязаловке должен проходить команды в группе превышающие его в 2-3 раза по стоимости состава - не понятно....
.........сохранял до последнего тура шансы выхода в плейофф - уже неплохо....
Кубок УЕФА — 2002/03. 1/64 финала
Кубок УЕФА — 2004/05. Второй квалификационный раунд
Кубок УЕФА — 2007/08. 1/8 финала
Лига Европы — 2009/10. Раунд плей-офф
Лига Европы — 2010/11. 1/16 финала
Лига Европы — 2010/11. 1/8 финала
Лига Европы — 2012/13. 1/8 финала
Лига чемпионов — 2014/15. 3-й квалификационный раунд
В смысле не топовый !??? А что еще нужно для топовости!???
Кубок УЕФА — 2002/03. 1/64 финала
Кубок УЕФА — 2004/05. Второй квалификационный раунд
Кубок УЕФА — 2007/08. 1/8 финала
Лига Европы — 2009/10. Раунд плей-офф
Лига Европы — 2010/11. 1/16 финала
Лига Европы — 2010/11. 1/8 финала
Лига Европы — 2012/13. 1/8 финала
Лига чемпионов — 2014/15. 3-й квалификационный раунд
В смысле не топовый !??? А что еще нужно для топовости!???