ГлавнаяНовости

Агент Маньяков: «„Зенит“ нельзя назвать топовым европейским клубом»

вчера, 15:37

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал слухи, что «Милан» интересуется хавбеком «Зенита» Вильмаром Барриосом.

Об этом ничего не слышал, но не отрицаю, что агенты игрока могли предложить его нескольким европейским клубам.

«Зенит» по европейским меркам клуб не топовый, но очень крепкий. Интерес к его футболистам периодически возникает. Возможно, Барриос попал в шорт-лист больших западных клубов.

Все новости
Сенников: «Надеюсь, „Локомотив“ не будет отсиживаться в обороне»
Сегодня, 01:56 Комментарии1
Кирьяков: «Для Николича очень важно завоевать Суперкубок России»
Сегодня, 01:14 Комментарии2
Матвеев: «Хотелось бы, чтобы крен в сторону пропущенных мячей был убран»
Вчера, 19:23 Комментарии3
Малком: «Через пару лет „Зенит“ способен замахнуться на высокие цели в ЛЧ»
Вчера, 18:47 Комментарии70
«Локомотив» на седьмом месте, «Спартак» — без ЛЧ. Прогноз на сезон РПЛ-2020/21
Вчера, 18:30Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии31
Газизов: «Мы смотрим кандидатов на пост спортивного директора»
Вчера, 16:23 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:07
Интересно Вас прочесть! Если бы Зенит попадал к примеру в группу!! Куда попадают Горняки с Украины?))) Как Вам? Играть с Ман. Сити?
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
вчера в 20:03
Стесняюсь спросить.. Заходит в топ 20.. как у тебя на аве?
killerman77
killerman77 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:53
лейпциг и лион до сих пор в лч пылят...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:21
Обсуждают громкий провокационный заголовок,а не короткое высказывания маньяка.
blitz
blitz
вчера в 18:21
Зенит не Топ и не Торт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20, ред.
1. Топовые клубы можно по пальцам перечислить....в основном миллиардники...с составами от 650 млн -1,2 млрд...
2. Потом крепкие клубы из топ-5 с составами по 350-600 млн....
3. Затем уж клубы ....с составами от 100-180 млн....Зенит,Брюгге,Олимпиакосы и пр...для которых выход из группы уже победа на международной арене....

.....Удивительно и почётно что при таком раскладе Зенит уж скоро как 10 лет входит в число 25-ти сильнейших команд по рейтингу УЕФА....

На сегодня у Зенита состав на 167 млн.....
Для сравнения (для моего 25-ти% друга) :
Состав Лейпцига - 507 млн
Состав Лиона - 367 млн
Состав Бенфики - 306 млн

И почему по мнению Маловара Зенит в обязаловке должен проходить команды в группе превышающие его в 2-3 раза по стоимости состава - не понятно....

.........сохранял до последнего тура шансы выхода в плейофф - уже неплохо....
denmig
denmig
вчера в 17:57
В смысле не топовый!????
Кубок УЕФА — 2002/03. 1/64 финала
Кубок УЕФА — 2004/05. Второй квалификационный раунд
Кубок УЕФА — 2007/08. 1/8 финала
Лига Европы — 2009/10. Раунд плей-офф
Лига Европы — 2010/11. 1/16 финала
Лига Европы — 2010/11. 1/8 финала
Лига Европы — 2012/13. 1/8 финала
Лига чемпионов — 2014/15. 3-й квалификационный раунд
В смысле не топовый !??? А что еще нужно для топовости!???
Grey33
Grey33 ответ ВАЙПЕР (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:40
Не просто отличается, он ему противоречит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:54
Если оценивать Зенит европейскими мерками, то очевидно, что в группу ЛЧ с Зенитом мечтают попасть все участники жеребьёвки из 2,3 и 4 групп. То есть Зенит воспринимают как стабильного поставщика очков - это сразу +6 или +4 на худой конец. И о каком топовом клубе с таким раскладом может идти речь, если его и европейским середняком назвать язык не поворачивается?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:53
Ни бенфика, ни лион, ни Лейпциг не топовые клубы, а уж позорное четвертое место....
12й игрок
12й игрок
вчера в 16:27
А вот к спартачам интереса вообще не проявляют, они сами бегут оттуда при первой возможности(за трофеями)
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Conzor (раскрыть)
вчера в 16:20
Конечно, Газпром ведь уничтожает российский футбол в пользу Зенита
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 16:13
Зенит и не претендует на топ клуб. Просто стабильно заходит в топ 20 или топ 30. Этого достаточно, чтобы его все знали и с ним все считались.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:10
У нас один топовый клуб проигрывающий топово это Спартак.
beefs
beefs
вчера в 16:05
К большому сожалению ему до топа ещё как до Москвы...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:57
Топовым он сам себя называет.
Yurza
Yurza
вчера в 15:55
Для свиней и коней однозначно топовый.
Conzor
Conzor
вчера в 15:51
Но в России это суперклуб без соперников.
Zola
Zola
вчера в 15:48
Язык не поворачивается назвать Зенит топ клубом!
drug01
drug01
вчера в 15:38
Игра покажет кто лучше
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 15:38
Зенит топовый клуб называет только гена орлов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100