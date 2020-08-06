Малком: «Я остаюсь в „Зените“»

Форвард «Зенита» Малком опроверг слухи о том, что он может перейти в «Севилью».
Я очень счастлив в «Зените», я читал новости про «Севилью», но это всё ложь. Я остаюсь в Санкт-Петербурге.
Напомним, что контракт бразильца с «Зенитом» истекает летом 2024 года.
14:37 Тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат
Малком: «Я хочу попробовать свои силы в Европе»
14:37 Тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат
Малком: «Я хочу попробовать свои силы в Европе»
На тебя уже Дзюба глаз положил...беги оттуда
На тебя уже Дзюба глаз положил...беги оттуда