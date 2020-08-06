Малком: «Я остаюсь в „Зените“»

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сегодня, 14:26

Форвард «Зенита» Малком опроверг слухи о том, что он может перейти в «Севилью».

Я очень счастлив в «Зените», я читал новости про «Севилью», но это всё ложь. Я остаюсь в Санкт-Петербурге.

Напомним, что контракт бразильца с «Зенитом» истекает летом 2024 года.