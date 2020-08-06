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Малком: «Я остаюсь в „Зените“»

сегодня, 14:26

Форвард «Зенита» Малком опроверг слухи о том, что он может перейти в «Севилью».

Я очень счастлив в «Зените», я читал новости про «Севилью», но это всё ложь. Я остаюсь в Санкт-Петербурге.

Напомним, что контракт бразильца с «Зенитом» истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:11
Это хорошо, ослабит зенит
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 15:11
Малкому никак не розыграться. Только форму набрал как карантин накрыл. Только форму набрал после, как опять перерыв. Не дают играть)))
makkie
makkie
сегодня в 14:51
14:26 Малком: «Я остаюсь в „Зените“»
14:37 Тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат

Малком: «Я хочу попробовать свои силы в Европе»
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 14:50
Коротко и ясно.
leopit
leopit
сегодня в 14:48
    d_fincher
    d_fincher
    сегодня в 14:44
    Любой футболист "очень счастлив в Зените", ведь впервые видит такое удивительное количество денег.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 14:34
    Севилья нет, а как насчёт Ларнаки, или Стяуа?
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 14:32
    С ума сошел.
    На тебя уже Дзюба глаз положил...беги оттуда
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:30
    Гена придумал а малком опроверг.
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 14:29
    Сами сплетни распускают, сами опровергают... В общем, сами себя пиарят...
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