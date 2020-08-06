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Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей

вчера, 17:57

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин рассказал, что клубы лиги проголосовали за отмену переносов матчей в предстоящем сезоне.

Было большое количество обсуждений технических поражений. Коронавирус в нашей жизни ещё не закончился. Предполагаем, что случаи заражений могут быть и в новом сезоне. После обсуждений абсолютное большинство клубов проголосовало за то, чтобы переносов не было. Если команда не сможет принять участие в матче, то КДК рассмотрит и будет присуждено техническое поражение. Это может обеспечить единый подход ко всем случаям.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:11
кого-то ждёт беда ...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:46
Теперь в ТО можно зараженных в аренду отправлять или продавать, чтобы избавиться от конкурента.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:37
Правильно, заболел, получил поражение.
beefs
beefs
вчера в 18:36
и что это даст...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:27
это правильно))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:14
Давно пора.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:14
И это правильно...
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:06
....и наверное не единогласно, зенит, сочи, спартак, химки и уфа были против но слава богу, что их меньшинство.
shlomo
shlomo
вчера в 18:00
По моему новость эта уже была...
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