Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей

Директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин рассказал, что клубы лиги проголосовали за отмену переносов матчей в предстоящем сезоне.

Было большое количество обсуждений технических поражений. Коронавирус в нашей жизни ещё не закончился. Предполагаем, что случаи заражений могут быть и в новом сезоне. После обсуждений абсолютное большинство клубов проголосовало за то, чтобы переносов не было. Если команда не сможет принять участие в матче, то КДК рассмотрит и будет присуждено техническое поражение. Это может обеспечить единый подход ко всем случаям.