ГлавнаяНовости

«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России против «Локомотива»

вчера, 17:23
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:00 Не начался

Футболисты «Зенита» отправились на матч Суперкубка России против «Локомотива».

Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба, опубликовав фотографию полузащитника Юрия Жиркова.

Ранее появились слухи о том, что тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат.

Все новости
ОфициальноКлубы РПЛ проголосовали за изменение правил аренды игроков
Вчера, 21:35 Комментарии15
Официально«Тамбов» представил новый логотип клуба
Вчера, 18:35 ФотоКомментарии9
ОфициальноКлубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей
Вчера, 17:57 Комментарии9
Гаич сфотографировался на красно-синем танке
05 августа ФотоКомментарии15
ОфициальноГаич будет выступать за ЦСКА под номером 21
05 августа Комментарии12
Официально«Мордовия» потеряет статус профессионального клуба
04 августа Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ blitz (раскрыть)
вчера в 21:18
Странное суждение на фоне того, что Москва абсолютный лидер по статистике заболеваний.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 20:52
Только петербуржцы читают в транспорте книги, а не инстаграм)
VV V
VV V
вчера в 20:44, ред.
При таких государственных бабках Зенит должен не на самолёте добираться до Москвы, а на параболической капсуле за 5-10 минут и приземляться на поле любого стадиона.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:21
Никера себе книжка у Юры-бомжа!)). Интересно, что он там хочет узнать?...И вообще одолеет ли?
Самолёт вокруг Земли, или Земля вокруг самолёта? Наверно думает читатель).
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:39
Да, все же годы берут верх над Юрием Жирковым...Постарел наш ветеран, мда.
ALEX26659
ALEX26659 ответ For56tas (раскрыть)
вчера в 18:25
уже купили...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:23
Надо их проверить.
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 18:22
Возвращайтесь с Кубком. )))
Gahi
Gahi
вчера в 18:21
Как это может быть тесты сомнительными, тем более у семерых. Сомнительным может быть только информация, ненадо принижать квалификацию врачей.
blitz
blitz
вчера в 18:11
Коронавирус повезли в столицу.
cska1948
cska1948
вчера в 18:09
Дешевле было бы Супер Кубок отправить в Питер, но формальности надо соблюсти...
For56tas
For56tas
вчера в 18:09
Удачи Зениту в финале Суперкубка!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:07
С вирусом.
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 18:05
жирков наконец то за букварь взялся...
LOpp
LOpp
вчера в 17:58
    denmig
    denmig
    вчера в 17:31
    Уже совсем Жирков седой
    Летит в который раз,
    Уставший вечно молодой -
    У стрелки молодых иссяк запас!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 17:30
    Уверенные в своей победе, знают, что судья матча - Михаил Фёдорович...
    Petergoff
    Petergoff
    вчера в 17:30, ред.
    Удачи, и только победы.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:25
    Счастливого пути.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    вчера в 17:24
    Жирков с книжкой, молодец!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100