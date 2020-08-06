«Зенит» отправился в Москву на матч Суперкубка России против «Локомотива»

Футболисты «Зенита» отправились на матч Суперкубка России против «Локомотива».
Об этом сообщает официальный твиттер питерского клуба, опубликовав фотографию полузащитника Юрия Жиркова.
Отправляемся в Москву! #Суперкубок2020 pic.twitter.com/e0vXbOUcBL— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 6, 2020
Ранее появились слухи о том, что тесты футболистов «Зенита» на коронавирус показали сомнительный результат.
Самолёт вокруг Земли, или Земля вокруг самолёта? Наверно думает читатель).
Самолёт вокруг Земли, или Земля вокруг самолёта? Наверно думает читатель).
И только у зенитовцев они сомнительные.
Клоуны.
Сезон ещё не начался, а газовый проект уже тянут.
И только у зенитовцев они сомнительные.
Клоуны.
Сезон ещё не начался, а газовый проект уже тянут.
Летит в который раз,
Уставший вечно молодой -
У стрелки молодых иссяк запас!
Летит в который раз,
Уставший вечно молодой -
У стрелки молодых иссяк запас!