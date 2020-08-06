Лапочкин — о проверке на полиграфе: «Почему именно я?»

Арбитр Сергей Лапочкин поделился мнением о ситуации с проверкой на полиграфе после судейства в матче «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Наш футбол, конец сезона. У всех всегда в такие моменты обострены чувства, такое бывает часто. Просто обычно всё происходит по весне, а тут люди возбудились летом. Мне сложно сказать, что это было. Но для меня всё прошло быстро: сегодня пошёл шум, завтра что-то происходило, а послезавтра всё закончилось. Я был абсолютно спокоен, так как понимал, что это вымысел и бред. Процедура полиграфа, конечно, неприятная, но раз сказали – прошёл. Никаких сомнений у меня не было.

Испугался ли, что могу лишиться работы? Безусловно, я живой человек. Я не испугался, но недоумевал: «Почему именно я?» Я понимал, что это бред — набор фамилий, имён. Главное, что это как пришло, так и ушло. Конечно, было неприятно. Но ладно я, у меня родственники всё читают: мама, близкие.

Мне никто ничего не объяснял. Сказали, что надо быть там-то в какое-то время. Пришёл, повесили датчики, позадавали вопросы, после чего я ушёл. Подписал соглашение о конфиденциальности, поэтому сказать не могу, о чём спрашивали. Но вопросов было много.

Проверка длилась очень долго. Ашот Хачатурянц через день позвонил и сказал, что претензий ко мне нет, что я успешно всё прошёл.

Отлегло ли? Конечно, я же живой человек. Хотя понимал, что это всё безосновательно. Но сам факт: это же жизнь. Могло быть всё что угодно. Это может произойти везде, но произошло со мной. С другой стороны, у меня появился опыт или, как правильно сейчас говорить, антитела.