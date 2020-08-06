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Лапочкин — о проверке на полиграфе: «Почему именно я?»

вчера, 18:17

Арбитр Сергей Лапочкин поделился мнением о ситуации с проверкой на полиграфе после судейства в матче «Спартак» — «Локомотив» (1:1).

Наш футбол, конец сезона. У всех всегда в такие моменты обострены чувства, такое бывает часто. Просто обычно всё происходит по весне, а тут люди возбудились летом. Мне сложно сказать, что это было. Но для меня всё прошло быстро: сегодня пошёл шум, завтра что-то происходило, а послезавтра всё закончилось. Я был абсолютно спокоен, так как понимал, что это вымысел и бред. Процедура полиграфа, конечно, неприятная, но раз сказали – прошёл. Никаких сомнений у меня не было.

Испугался ли, что могу лишиться работы? Безусловно, я живой человек. Я не испугался, но недоумевал: «Почему именно я?» Я понимал, что это бред — набор фамилий, имён. Главное, что это как пришло, так и ушло. Конечно, было неприятно. Но ладно я, у меня родственники всё читают: мама, близкие.

Мне никто ничего не объяснял. Сказали, что надо быть там-то в какое-то время. Пришёл, повесили датчики, позадавали вопросы, после чего я ушёл. Подписал соглашение о конфиденциальности, поэтому сказать не могу, о чём спрашивали. Но вопросов было много.

Проверка длилась очень долго. Ашот Хачатурянц через день позвонил и сказал, что претензий ко мне нет, что я успешно всё прошёл.

Отлегло ли? Конечно, я же живой человек. Хотя понимал, что это всё безосновательно. Но сам факт: это же жизнь. Могло быть всё что угодно. Это может произойти везде, но произошло со мной. С другой стороны, у меня появился опыт или, как правильно сейчас говорить, антитела.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 01:51
проверьте Фердуна)
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:07
А как же такая хрень : Спартак всегда будет первым ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:04
Наших прожжённых, матёрых карманных судей уже такой чепухой, как полиграф не возьмёшь. Вон, у Лапочкина уже антитела на него выработались. Так что остался один, испытанный веками метод - физические пытки. Вот тогда то они всё расскажут, всех с потрохами сдадут!
Сп62
Сп62 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 21:56
А первое место Спартак и не планировал. Его запланировал РФС. А то, что есть результативные ошибки судей, об этом знает даже Лапочкин.
протон1
протон1
вчера в 21:54
газизова тоже можно проверить.
протон1
протон1
вчера в 21:53
Мутко надо было бы проверить за старое
протон1
протон1
вчера в 21:52
Отлегло ли? уфф. дооо. пронесло. божеж ты мой....
протон1
протон1
вчера в 21:51
Отлегло ли? Конечно, я же тренировался, вот и пронесло!!!
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:39
Говорил же что Лапочкин дудит за Зенит, а вы всё Спартак, Спартак...
Kresi frok
Kresi frok
вчера в 21:28
Всех зенитовских на детектор!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:23
А Вилкова Дюков не разрешил проверять?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:21, ред.
Сам виноват......Надо было продлевать контракт со Спартаком.....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 21:16
Никчемная игра Спартака на протяжении сезона-вот кто оставил клуб без еврокубков, а не отдельно взятый судья в отдельно взятом матче.Напомнить сколько очков разница от первого места?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:15
Происки Федуна, не иначе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ zzz- (раскрыть)
вчера в 21:14
Титулов практически ноль за последние пару десятков лет.Не стоит сейчас приплетать советские времена и 90-е, это уже эра динозавров
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:08
"На воре шапка горит!" Отличная русская поговорка! Если ты честно исполнял свои обязанности - чего же тебя выбрали? Допустим по жребию... Но чего же пугаться, если ты честный судья? Или боялся, что всплывут какие-то грешки молодости...? Или чего похуже...???
VV V
VV V
вчера в 20:10
Как почему ??? а кто у Газпрома деньги брал ????
морозз
морозз ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 20:10
Бомжи проверили бомжа и сказали претензий нет, бомжи это ЗЛО, а со ЗЛОМ надо бороться всем миром и это истина!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:04
Странно. Такое впечатление, что г-н Лапочкин не знал и не знает, по какой причине его проверяли на полиграфе. Уверен, что знает, но почему тогда не сказал об этом ни слова? Почему корреспондент, который интервьюировал арбитра, проявил верх непрофессионализма, не задав ему вопрос об игре на тотализаторе ?...
Адвокат 76
Адвокат 76
вчера в 19:54
Надо после каждой игры судей на полиграфе проверять.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:51
)))))))) 😁😁😁😁😁😁😁👏👏👏🤓
Ruslan7797
Ruslan7797 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 19:51
    Питерские гоблины
    Питерские гоблины
    вчера в 19:47
    Думаю.. за дураков нас держит. Что-бы попасть на должность водителя депутата! В 2005 году!! Я проходил полиграф. Не попал. Ибо!! Вычислили!! Что я когда-то!! В глубоко юном возрасте.. спёр ручку у одноклассника..
    димон 37
    димон 37 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 19:19
      Gahi
      Gahi
      вчера в 19:15
      Ну как полиграф может после НА ЛАПОчКИНа показать объективный результат.
      112910415
      112910415
      вчера в 19:07
      " Я честный судья.."
      zzz-
      zzz- ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
      вчера в 19:06
      если у Спартака титулов ноль...твой зенит сам полный ноль...пусть подает может ваши взятки всплывут или Медвежьи услуги проявятся..
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
      вчера в 18:57
      В суд на спартак за клевету пусть подает.
      Надоел этот середняк с 7-го места.
      Достижений ноль, титулов ноль, вклад в сборную минимален, а шума через ручные СМИ и истерик больше чем у остальных вместе взятых.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 18:57
      Миллер лично проверял Лапочкина на полиграфе...).
      Лысый-Шарлатан
      Лысый-Шарлатан
      вчера в 18:46
      Полиграф куплен на деньги Лукойла
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