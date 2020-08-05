Вилков рассудит матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

Назначены арбитры на матч Суперкубка России (7 августа) и матчи 1-го тура РПЛ (8-11 августа).
Суперкубок России
«Зенит» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Кукуян; резервный ассистент судьи — Дмитрий Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко.
1-й тур РПЛ
«Химки» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Анохин.
«Тамбов» — «Ростов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Лапочкин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Чеботарёв.
«Уфа» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.
«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Спартак» — «Сочи»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Владимир Овчинников.
«Урал» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Геннадий Куличенков.
«Ротор» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Рубин» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.
Напомним, что последней встречей, которую обслуживал Вилков, была игра между «Краснодаром» и «Динамо» (перенесённый матч 23-го тура прошлого сезона РПЛ).
Думаю мы в очередной раз увидим и услышим концерт непревзойденного мастера "художественного свиста". Концерт по заявке.....по заявке кого ..... все догадались.
Думаю мы в очередной раз увидим и услышим концерт непревзойденного мастера "художественного свиста". Концерт по заявке.....по заявке кого ..... все догадались.
Ахахахаха.
Ахахахаха.
Опять админресурс.....
зенит не может, судья поможет.
Опять админресурс.....
зенит не может, судья поможет.
1. Вилков сделал победу Зениту.
2. Даже Вилков не смог помочь Зениту победить.
1. Вилков сделал победу Зениту.
2. Даже Вилков не смог помочь Зениту победить.