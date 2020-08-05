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Вилков рассудит матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом»

сегодня, 21:37
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив07.08.2020 в 19:00 Не начался

Назначены арбитры на матч Суперкубка России (7 августа) и матчи 1-го тура РПЛ (8-11 августа).

Суперкубок России

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Алексей Воронцов; резервный судья — Павел Кукуян; резервный ассистент судьи — Дмитрий Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко.

1-й тур РПЛ

«Химки» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Андрей Веретёшкин, Александр Кудрявцев; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Сергей Анохин.

«Тамбов» — «Ростов»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Лапочкин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Юрий Чеботарёв.

«Уфа» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья — Владимир Москалёв; VAR — Сергей Лапочкин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Спартак» — «Сочи»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Владимир Овчинников.

«Урал» — «Динамо»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Николай Богач; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Ротор» — «Зенит»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Илья Елеференко; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Андрей Бутенко.

«Рубин» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гвардис.

Напомним, что последней встречей, которую обслуживал Вилков, была игра между «Краснодаром» и «Динамо» (перенесённый матч 23-го тура прошлого сезона РПЛ).

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 23:18
Жаль Локомотив.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 23:17
Я в шоке) зенит с суперкубка не оставляет шансов сопернику, назначив своего благодетеля)) странно, что против Ротора не Иванова поставили, чтоб питер наверняка не проиграл)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:56
Ну объявил бы Зенит, что решили взять шефство, на поруки так сказать, двоешника Вилкова). Нет. Они же пошли другим путем))).
VV V
VV V
сегодня в 22:42
Похоже, что Вилков обеспечил себе безбедную старость за счёт государственного Газпрома.....
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:37
О - федунский свисток сходу Химки начнёт тащить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:23
Поправлю тебя. Вилков не "самый часто ошибающийся судья" - это слишком мягко , он самый наглый и одновременно непотопляемый арбитр в РПЛ. Разве нет?
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:23
Ну может он хоть раз нормально отсудит...
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 22:23
    pomor 445
    pomor 445 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 22:22
    Что решает этот матч? Ни-че-го!
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 22:16
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 22:16
    это даже не ирония а прямое издевательство))))))))))))
    Сергей Тихонов
    Сергей Тихонов
    сегодня в 22:13
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 22:12
      Это просто незнамо что?!? Вилков судит матч за трофей - это просто чистой воды подстава. Судья который за последний сезон собрал столько негатива , что другому на всю карьеру хватит. Он же и как главный "мудрил" , и на ВАРе химичил, просто бывало свистел в одну сторону. Ему же приз надо давать как самому часто ошибающемуся арбитру. Как можно было его назначить на решающий матч???
      Думаю мы в очередной раз увидим и услышим концерт непревзойденного мастера "художественного свиста". Концерт по заявке.....по заявке кого ..... все догадались.
      blitz
      blitz
      сегодня в 22:07
      Не понимает Зенит, что в ЛЧ не будет Вилкова. Как бы потом не пожалеть, такой медвежьей услуге.
      minai
      minai
      сегодня в 22:01
      Понятно. Будет вставлять вилки в колёса паровозу.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 21:57
      Локомотиву хочется искренне посочувствовать. Вот теперь можно смело молодежь выпускать, шансы приблизились к нулю, после назначения Вилкова.
      tigrok
      tigrok
      сегодня в 21:56
      Опять этот п... с..... (даже слов более-менее приличных подобрать не могу! ... будет судить?
      Q-J-G
      Q-J-G
      сегодня в 21:56
      Зенит и Вилков-синонимы)
      blitz
      blitz
      сегодня в 21:55
      Зенит подтянул своего судейку. В своих силах не уверены.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 21:52
      Садомазо какое-то). Скоро болелы сочинят анекдот про Вилкова и Зенит). Типа:" Муж и жена-одна сатана".
      Ахахахаха.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 21:51, ред.
        pomor 445
        pomor 445
        сегодня в 21:51, ред.
        Два варианта комментариев "поклонников" Зенита в СК:
        1. Вилков сделал победу Зениту.
        2. Даже Вилков не смог помочь Зениту победить.
        Yurza
        Yurza
        сегодня в 21:47
        Скандал можно начинать.
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 21:46
        Судьи старые ждём скандала.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 21:46
          Lao-Dzi
          Lao-Dzi
          сегодня в 21:45
          Других судей что ли не нашлось?
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