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Матчи 1/8 финала ЛЧ 7 августа обслужат немецкие бригады арбитров

сегодня, 13:09

Пресс-служба УЕФА сообщила о назначении арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 7 августа.

«Манчестер Сити» и «Реал» (первая встреча — 2:1) рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Помощники рефери — Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертый рефери — Даниэль Зиберт.

На матче «Лиона» и «Ювентуса» (первая встреча — 1:0) также будут работать немцы. Главный арбитр — Феликс Цвайер. Помощники рефери — Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр — Тасос Сидиропулос из Греции.

Начало матчей в 22:00 мск.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 14:36
Лучше бы наших пригласили, чтобы у них лицензию отобрали!)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:03
Кто бы что не говорил, но немецкие арбитры самые объективные и профессиональные арбитры в мире. Поэтому, такая новость только радует. Хочется честных побед в ЛЧ...! Очень хочется!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 13:44
Брых может вытащить реал в 1\4!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:40
Немцы честно судят.
juvenale
juvenale ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
сегодня в 13:24
он же Квадрадо просто так удалил в матче с Реалом))хотя там уже все было ясно по счету
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:15
Немчура рулит!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 13:11
ждём шуток "Реал купил ЛЧ"
drug01
drug01
сегодня в 13:10
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