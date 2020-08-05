Матчи 1/8 финала ЛЧ 7 августа обслужат немецкие бригады арбитров

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сегодня, 13:09

Пресс-служба УЕФА сообщила о назначении арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся 7 августа.

«Манчестер Сити» и «Реал» (первая встреча — 2:1) рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. Помощники рефери — Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертый рефери — Даниэль Зиберт.

На матче «Лиона» и «Ювентуса» (первая встреча — 1:0) также будут работать немцы. Главный арбитр — Феликс Цвайер. Помощники рефери — Торстен Шиффнер и Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр — Тасос Сидиропулос из Греции.

Начало матчей в 22:00 мск.