"" РФС решил составлять рейтинг судей ""

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что футбольный союз планирует составить рейтинг судей, по итогам которого будут проходить назначения на игры РПЛ.
В этот короткий срок мы проанализировали все 85 матчей, сыгранных в 2020 году. Сейчас у нас есть информация о выступлении судей. На основании этого будет составлен рейтинг судей, исходя из которого будут проводиться назначения на матчи.
Судьи должны следовать правилам игры, рекомендациям УЕФА. После каждого тура мы будем анализировать более 100 видеороликов с матчей.