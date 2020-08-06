"" РФС решил составлять рейтинг судей ""

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что футбольный союз планирует составить рейтинг судей, по итогам которого будут проходить назначения на игры РПЛ .

В этот короткий срок мы проанализировали все 85 матчей, сыгранных в 2020 году. Сейчас у нас есть информация о выступлении судей. На основании этого будет составлен рейтинг судей, исходя из которого будут проводиться назначения на матчи.