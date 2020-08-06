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РФС решил составлять рейтинг судей

сегодня, 13:49

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что футбольный союз планирует составить рейтинг судей, по итогам которого будут проходить назначения на игры РПЛ.

В этот короткий срок мы проанализировали все 85 матчей, сыгранных в 2020 году. Сейчас у нас есть информация о выступлении судей. На основании этого будет составлен рейтинг судей, исходя из которого будут проводиться назначения на матчи.

Судьи должны следовать правилам игры, рекомендациям УЕФА. После каждого тура мы будем анализировать более 100 видеороликов с матчей.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:15
>>"" РФС решил составлять рейтинг судей ""
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:09
Как и гонку бомбардиров, данный список возглавят два питерских игрока - Вилков и Иванов!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:02
Там давно все куплено и не какой РФС не поможет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:55
Разве это что-то изменит)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:54
Кашшай может сказать безбородов чейный, миллера или федуна? Я думаю многим интересно.
Yurza
Yurza
сегодня в 13:50
Москалеву свиньи купят первое место.
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