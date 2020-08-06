Чакир рассудит «Барселону» и «Наполи»

Стало известна бригада арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Барселоной» и «Наполи». Первая встреча завершилась вничью 1:1.
На поединке будут работать турки во главе с Чунейтом Чакиром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран и Тарик Онгун, четвертый арбитр – Халиль Мелер, видеопомощник рефери Мете Калкаван, ассистент видеопомощника рефери Али Палабыйык.
Вся надежда, что на ВАРе не будет испанского прихвостня.
Вся надежда, что на ВАРе не будет испанского прихвостня.
Чакыр... Атейкин...
Чакыр... Атейкин...