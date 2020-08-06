Чакир рассудит «Барселону» и «Наполи»

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сегодня, 13:38

Стало известна бригада арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Барселоной» и «Наполи». Первая встреча завершилась вничью 1:1.

На поединке будут работать турки во главе с Чунейтом Чакиром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран и Тарик Онгун, четвертый арбитр – Халиль Мелер, видеопомощник рефери Мете Калкаван, ассистент видеопомощника рефери Али Палабыйык.