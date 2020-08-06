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Чакир рассудит «Барселону» и «Наполи»

сегодня, 13:38
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи08.08.2020 в 22:00 Не начался

Стало известна бригада арбитров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионом между «Барселоной» и «Наполи». Первая встреча завершилась вничью 1:1.

На поединке будут работать турки во главе с Чунейтом Чакиром. Ему будут помогать Бахаттин Дуран и Тарик Онгун, четвертый арбитр – Халиль Мелер, видеопомощник рефери Мете Калкаван, ассистент видеопомощника рефери Али Палабыйык.

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Все комментарии
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:17
НЕ помню такого, но фамилия подходит. Типа болт Пересу)
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 15:10
Куйперс еще
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:06
НУ это легенды Барсы. А есть ещё Штарк, Буззака и весь судейский корпус Ла Лиги.
Legend 6
Legend 6 ответ Угадайте кто (раскрыть)
сегодня в 15:03
Точно, думаю кто ж третий то.
Угадайте кто
Угадайте кто ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 15:03
Эвребе забыл.)
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 15:02
Опа, Барса страхуется. Значит Сетьен даже физрука Гатузу боится.
Вся надежда, что на ВАРе не будет испанского прихвостня.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 14:28
😂😂😂ща Князь восстанет и произнесет мантру.
Чакыр... Атейкин...
Adolf33
Adolf33 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 13:46
А разве он Барсу тащить не будет?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:44
Гном в гневе!
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