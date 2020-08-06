Экс-игрок ПСЖ вернулся в футбол после годичного перерыва

Бывший защитник ПСЖ Грегори ван дер Вил вернулся в профессиональный футбол.
32-летний игрок подписал контракт с голландским «Ваалвейком».
Последним клубов в карьере ван дер Вила был «Торонто», однако футболист покинул команду из-за конфликта с главным тренером. В августе прошлого года голландец решил заняться предпринимательской деятельностью, оставив большой футбол. Однако теперь ван дер Вил рад вернуться в игру.
Я никогда не закрывал свою футбольную главу. Я до сих пор влюблен в эту игру и хотел бы каждый день выступать на профессиональном уровне, быть на поле с товарищами по команде.
Моя мотивация — получить от этого максимум удовольствия. Беседы с главным тренером и хорошее настроение в клубе заставили меня принять решение присоединиться к «Ваалвейку».
Теперь первое и самое важное для меня — это играть в футбол.
Ван дер Вил является воспитанником амстердамского «Аякса», где игрок и начинал свою карьеру (2007-2012). Голландец выступал за ПСЖ (2012-2016), «Фенербахче» (2016-2017), «Кальяри» (2017-2018) и «Торонто» (2018-2019). Грегори имеет на своём счету 46 матчей за национальную сборную Голландии.