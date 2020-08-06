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Экс-игрок ПСЖ вернулся в футбол после годичного перерыва

вчера, 23:29

Бывший защитник ПСЖ Грегори ван дер Вил вернулся в профессиональный футбол.

32-летний игрок подписал контракт с голландским «Ваалвейком».

Последним клубов в карьере ван дер Вила был «Торонто», однако футболист покинул команду из-за конфликта с главным тренером. В августе прошлого года голландец решил заняться предпринимательской деятельностью, оставив большой футбол. Однако теперь ван дер Вил рад вернуться в игру.

Я никогда не закрывал свою футбольную главу. Я до сих пор влюблен в эту игру и хотел бы каждый день выступать на профессиональном уровне, быть на поле с товарищами по команде.

Моя мотивация — получить от этого максимум удовольствия. Беседы с главным тренером и хорошее настроение в клубе заставили меня принять решение присоединиться к «Ваалвейку».

Теперь первое и самое важное для меня — это играть в футбол.

Экс-игрок ПСЖ вернулся в футбол после годичного перерыва

Ван дер Вил является воспитанником амстердамского «Аякса», где игрок и начинал свою карьеру (2007-2012). Голландец выступал за ПСЖ (2012-2016), «Фенербахче» (2016-2017), «Кальяри» (2017-2018) и «Торонто» (2018-2019). Грегори имеет на своём счету 46 матчей за национальную сборную Голландии.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:19
Всем покажет что есть ещё порох в пороховницах.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:18
А какие надежды подавал!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 00:09
Карантин спас Ваалвейк от вылета, Ваалвейк спас карьеру Ван дер Вила, кого или что будет спасать Ван дер Вил?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:32
Всякое в жизни бывает...
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