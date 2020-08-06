У «Ман Сити» мешок денег, но Натан Аке действительно стоит 40 млн фунтов

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вчера, 16:00

«Манчестер Сити» подписал защитника из вылетевшего в Чемпионшип клуба за серьезные деньги. «Соккер.ру» — о парне с внешностью Гуллита, который понадобился Гвардиоле.

Если предложить «Манчестер Сити» защитника миллионов за 20, «горожане» жутко оскорбятся и больше никогда не станут иметь с вами дело. При Хосепе Гвардиоле «Ман Сити» приобрел Джона Стоунза за 56 млн евро, Эмерика Ляпорта за 65, Бенжамена Менди за 57.5, Кайла Уокера за 53, Жоау Канселу за 65, а теперь и Натана Аке за 45 (41 миллион в фунтах). Если добавить ребят, которые стоили подешевле — каюсь, были и такие, а также учесть затраты на приглашение вратарей Браво и Эдерсона, то даже без учета зарплат получается порядка половины миллиарда евро на министерство обороны. И никаких проблем с fair play — оправданы по всем статьям!

Этим летом, после победы в CAS и отмены дисквалификации в еврокубках, «Манчестер Сити» потратил уже почти 80 миллионов евро и совершил два заметных трансфера. Первым новичком для главной команды стал Ферран Торрес из «Валенсии», который призван заменить ушедшего в «Баварию» Лероя Сане, а следом «горожане» урвали жемчужину «Борнмута», покинувшего АПЛ по итогам сезона. Натан Аке — новый центральный защитник в колоде Гвардиолы. Объясняем, почему голландец стоит своих денег и чем он может помочь «Манчестер Сити».

Три года назад «Борнмут» заплатил за Аке 23 млн евро

Натан Аке перебрался в Англию, а именно в «Челси» в 16 лет. Заиграть в Лондоне было сложно, поэтому молодой голландец поехал по арендам — «Рединг», «Уотфорд», а затем и «Борнмут», откуда Антонио Конте отозвал Натана в середине сезона 2016/17, чтобы сделать его частью чемпионской команды. Аке завоевал очередной титул с «синими», но летом был продан «Борнмуту» за 23 миллиона евро.

Защитник провел три сезона в железной основе «вишенок», собирал хорошие отзывы в прессе и впечатляющие заключения скаутов, в результате чего его цена выросла вдвое. Вполне логичное ценообразование. На самом деле, если бы не коронавирус, потрепавший футбольный рынок, и не вылет «Борнмута» в Чемпионшип, поставивший клуб в уязвимое положение, «вишенки» просили бы за Аке миллионов 60.

Аке хорош даже в хаотичной обороне

Есть защитники, которые надежны и полезны, если сделать их винтиком отлаженной системы, при этом вне этой системы они оказываются средними игроками с недостатками и комплексами. Слышали что-нибудь об «эффекте Бердыева»? Из этой оперы. Так вот, Натан Аке из другой породы, голландец за счет индивидуальных качеств повышает эффективность любой обороны. Даже в гуще беспорядка он как-то находит для себя маячки и ориентиры.

В 25 лет у Аке за плечами 146 матчей в Премьер-Лиге — это немалый опыт, при этом свой пик голландец еще не прошел, у него крепкое здоровье, о чем говорит отсутствие серьезных травм за три года в «Борнмуте», атлетизм и высокая стартовая скорость, что позволяет Натану нейтрализовывать даже те угрозы, которые стали следствием чьей-то замедленной или неправильной реакции на эпизод. Аке призван повысить скорость обороны «Сити», Гвардиоле нужен защитник с «реакционным подходом», потому что команда регулярно заигрывается в атаке и сознательно нарушает игровой баланс.

Вылетевшие команды регулярно оставляют топ-игроков в АПЛ

В Премьер-Лиге высочайшая конкуренция, поэтому пренебрежительно относиться к футболистам выпавших из элиты команд могут только глупцы и дилетанты. Например, в 2017 году опустившийся в Чемпионшип «Халл Сити» оставил после себя в АПЛ Харри Магуайра и Эндрю Робертсона, которые сейчас не нуждаются в представлениях, да и Вирджил ван Дейк переходил в «Ливерпуль» из команды, располагавшейся в зоне вылета. Натан Аке делает большой шаг в своей карьере, но его пример точно не является беспрецедентным.

Натан может сыграть слева в защите

По своей основной специализации Натан Аке — центральный защитник, но у него есть матчи на левом фланге, что в контексте перехода в «Манчестер Сити» обращает на себя внимание. Пеп Гвардиола за четыре года в МС так и не нашел идеального левого защитника: Клиши и Коларов быстро разочаровали, Бенжамена Менди остановили две тяжелые травмы, Зинченко и Делф не избавились от приставки «и. о.», эпизодически появлялись слева Канселу и Данило, даже Лерой Сане как-то был левым защитником.

Аке — парень атлетичиный, но не гигант (180 сантиметров), габариты вполне подходят для игры на фланге, а скорость и блестящая техническая оснащенность могут сделать Натана востребованным кандидатом на этой позиции, если вдруг в центре обороны наступит идиллия. Голландец вообще начинал в полузащите, так что с культурой паса у него полный порядок. Подписание Аке может оказаться успешной охотой на двух зайцев: Натан способен добавить недостающих качеств центру обороны или стать важной тактической фигурой на левом фланге, ведь Гвардиола захватывает миры с помощью крайних защитников.

В центре обороны может сыграть на всех позициях

Аке — левша, и логично, что ему комфортнее играть левого центрального защитника. В «Борнмуте», где у Натана была связка со Стивом Куком, так и было, однако случалось переходить и на правую сторону обороны, когда в напарниках оказывался Ллойд Келли, как в концовке нынешнего сезона. В тройке центральных защитников Аке действовал левым и центральным. Такой игрок — находка для Хосепа Гвардиолы, который обожает экспериментировать. Аке может закрыть любую позицию в центре и играет на левом фланге, то есть своим приходом голландец мгновенно повышает конкуренцию на трех из четырех позиций в защите.

Лидерские качества

Натан Аке молод, но у него есть голос, и он умеет говорить. Если Гвардиола будет поощрять голландца, то может вырастить лидера защиты и проводника своих идей, ведь после ухода Компани обороне «Манчестер Сити» не хватает сплоченности и грамотных подсказок. Вряд ли Аке будет готов взвалить на себя столь ответственную ношу с первых дней в клубе, но лидерские задатки у него имеются, и над ними нужно работать.