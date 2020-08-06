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Крузе стал игроком «Униона»

вчера, 20:34

Нападающий Макс Крузе перешёл в «Унион». Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Я счастлив снова играть в Бундеслиге и познакомиться с классным новым клубом, таким как «Унион», который очень хорошо развился в последние годы.

Для меня было важно перейти в клуб, который мне симпатичен и может бросить вызов. Во время разговоров с руководством «Униона» мне сразу стало комфортно, поэтому я решил присоединиться к этой команде.

Крузе стал игроком «Униона»

Напомним, что последним клубом Крузе был «Фенербахче», с которым игрок расторг соглашение в одностороннем порядке. Причиной стала задержка заработной платы.

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Все комментарии
Lao-Dzi
Lao-Dzi
вчера в 21:56
Удачи ему в новом клубе.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:42
Нужно больше новостей о "Тамбове".
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:37
Усиление для Униона
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