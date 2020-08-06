Крузе стал игроком «Униона»

Нападающий перешёл в «Унион». Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Я счастлив снова играть в Бундеслиге и познакомиться с классным новым клубом, таким как «Унион», который очень хорошо развился в последние годы.

Для меня было важно перейти в клуб, который мне симпатичен и может бросить вызов. Во время разговоров с руководством «Униона» мне сразу стало комфортно, поэтому я решил присоединиться к этой команде.