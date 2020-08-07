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Радченко: «Не думаю, что Вилков может как-то повлиять на игру Суперкубка»

вчера, 19:02
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко порассуждал о матче петербургского клуба и «Локомотива» за Суперкубок России.

В этом матче «Зенит» нельзя ни в коем случае называть явным фаворитом. Это кубковая игра. Здесь может быть всё что угодно. У «Локомотива» есть много сильных сторон. Команда уже привыкла к новому тренеру. У «Локомотива» сильный состав. Николич не стал ломать то, что было до него, поэтому «Локомотив» — серьёзная и крепкая команда.

Что касается назначения Вилкова, то я не думаю, что он может как-то повлиять на игру. Все чего-то боятся постоянно: судей и так далее. Выходите, играйте и побеждайте, а не думайте про судей.

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Все комментарии
Aris
Aris
вчера в 20:06
Уже повлиял, можно не смотреть! Да, не стало футбола, остались только интриги!
nubom
nubom ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:55
Если захохочет, то сможет?
VV V
VV V
вчера в 19:25
Что нельзя сделать за деньги, то можно сделать за огромные государственные деньги Газпрома !
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
вчера в 19:15
Вилков для Зенита нейтральный судья. где то помог, а где то засудил.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:14
До чего довели футбол, уже в открытую говорят, может судья повлиять на игру или нет, другими словами куплен или нет.
Q-J-G
Q-J-G ответ амурец (раскрыть)
вчера в 19:13
Захочет, поэтому и главный судья этого матча!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:12
Лукавит бывший игрок Зенита...
ALEX26659
ALEX26659
вчера в 19:09
наивный....
d_fincher
d_fincher
вчера в 19:06
Так Вилков постоянно тащит Зенит - еще бы бывший игрок Зенита имел своё мнение.
амурец
амурец
вчера в 19:05
Если захочет сможет
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