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Мерет может стать новым первым номером «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:14

Голкипер «Наполи» Алекс Мерет может стать новым первым номером «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «красные дьяволы» намерены найти замену Давиду Де Хеа, который демонстрировал неуверенную игру в прошлом сезоне. 23-летний вратарь неаполитанского клуба является одним из главных кандидатов на замену испанцу.

В минувшем сезоне Серии А Мерет провёл 22 матча в воротах «Наполи», в которых пропустил 33 гола. В активе итальянского голкипера 3 матча на ноль.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Каспера Шмейхеля на роль основного вратаря команды.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:42
Неочевидный выбор, особенно учитывая наличие Хендерсона в обойме. Нужен здесь и сейчас опытный так подписывайте Каспера, не ошибётесь.
galem72
galem72
сегодня в 11:29
Чушь! Есть Хенда, который англ и свой. Поэтому никакого Мерета не будет в Юнайтед.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 11:21
19-ть матчей и 33 пропущенный почти два гола за матч, как он может быть лучше Давида.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:16
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