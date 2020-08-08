Мерет может стать новым первым номером «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 11:14

Голкипер «Наполи» может стать новым первым номером «Манчестер Юнайтед».

Как сообщается, «красные дьяволы» намерены найти замену , который демонстрировал неуверенную игру в прошлом сезоне. 23-летний вратарь неаполитанского клуба является одним из главных кандидатов на замену испанцу.

В минувшем сезоне Серии А Мерет провёл 22 матча в воротах «Наполи», в которых пропустил 33 гола. В активе итальянского голкипера 3 матча на ноль.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Каспера Шмейхеля на роль основного вратаря команды.