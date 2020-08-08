Гунько: «„Химки“ могли додавить ЦСКА, но не сложилось»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

К сожалению, не получилось многое из того, что планировали. Не смогли ответить сопернику быстрыми атаками. Гол после рикошета, а потом гол в раздевалку совсем испортил наши планы. Мы были в хорошем состоянии, что показала концовка, могли додавить, но не сложилось.

У Гапона была операция на мениске, а Филин получил небольшое повреждение задней поверхности бедра. Идову в центре обороны — вынужденная мера, но будем исходить из состояния футболистов. Моменты были у наших ворот, старались подниматься выше. Но соперник не позволял нам делать то, что планировали. Идову сыграл на своём уровне, все ребята выложились, сделали всё, чтобы провести хороший матч. Спасибо болельщикам, не получилось их порадовать, к сожалению.