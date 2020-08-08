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Гунько: «„Химки“ могли додавить ЦСКА, но не сложилось»

сегодня, 18:39
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько подвел итоги матча 1-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

К сожалению, не получилось многое из того, что планировали. Не смогли ответить сопернику быстрыми атаками. Гол после рикошета, а потом гол в раздевалку совсем испортил наши планы. Мы были в хорошем состоянии, что показала концовка, могли додавить, но не сложилось.

У Гапона была операция на мениске, а Филин получил небольшое повреждение задней поверхности бедра. Идову в центре обороны — вынужденная мера, но будем исходить из состояния футболистов. Моменты были у наших ворот, старались подниматься выше. Но соперник не позволял нам делать то, что планировали. Идову сыграл на своём уровне, все ребята выложились, сделали всё, чтобы провести хороший матч. Спасибо болельщикам, не получилось их порадовать, к сожалению.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:49
Особого давления не заметил
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 21:35
Куда он собирался додавить? Играли Химки как типичная команда из ФНЛ. Без мысли, без моментов. ЦСКА тоже не блестал, но разницы в классе даже у этих молодых игроков оказалось достаточно чтобы сделать разницу в счёте и результат. Химки не убедили совершенно и непонятно на что они рассчитывают в РПЛ
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 21:12
Надо было по-спартаковской привычке добавить: но мы продолжаем борьбу за еврокубки
cska1948
cska1948
сегодня в 21:01
Додавить?! Во Гунько даёт!!!
311
311
сегодня в 21:01
Не повезло им с тренером конечно! Даже среди спартачей есть кандидаты посерьезнее!)
makkie
makkie
сегодня в 20:49
Гунько, конечно, это авантюра для РПЛ.
Непонятно какую игру он будет строить в Химках. По логике нужно играть от печки, выстраивая оборону и уповать на контратаки.
Но Гунько практикует игру в атаку, а с этим набором футболистов и в РПЛ это нереально. Усиление нужно кровь из носу - иначе грозит ФНЛ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:31
Будут проигрывать всем подряд.
RIR68
RIR68
сегодня в 19:48
давили, давили)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:36
Первый и уверенный шаг в ФНЛ сделан!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 19:27
Не получилось прежде всего Федуна порадовать, такие премиальные слетели!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:23
Герой! Яйца себе дверью додави.Настоящий подфедунист,был в 50 секундах и пяти сантиметрах от 0-3,а всё туда же...
cska59
cska59
сегодня в 19:23
Кем этот физрук давить собирался,клоун.
RBA
RBA
сегодня в 18:58
Какой смешной человек.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:56, ред.
Гунько, это только в твоих мечтах, что Химки могли додавить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:54
Ерунду порет Гунявый .
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:53
Это не Дмитрий Гунько, а Додик Шпунько...Что он несет? ЦСКА расслабился и не хотел тратить силы в концовке. Додавить...Вот ведь клоун спартаковский...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 18:52
гунько такой клоун)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:51
План был отличный и сработал на все сто - всего лишь 0:2.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
сегодня в 18:47
Чувствуется дух Спартака))

Игра была в одну калитку, Химки должны были проиграть с разгромным счётом. Жаль команду на самом деле, недавно боролись на равных с Зенитом в финале кубка, теперь вот связались со Спартаком... Так что отправятся обратно в фнл с 16 места, а потом и прекратят существование. Зато будут хорошим примером в назидание остальным, другие клубы теперь десять раз подумают, выходить ли в РПЛ ценой сотрудничества со Спартаком
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:44
    serh62
    serh62
    сегодня в 18:44
    уволит газизов этого гунько....вот проиграют химки всем, кто выше спартака, а это команд 7-8 , и не будет этого тренера в химках. но спартак туда еще кого нибудь поставит.
    serh62
    serh62
    сегодня в 18:42
    юморист.... а что. они давили разве?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:41
    Додавать не получилось? Кого интересно? Хряк породы фантазер теперь тренирует Химки
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 18:39
    Скорее выдавить себя...:)))
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