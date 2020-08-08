Евсеев: «Все недавние удачные матчи „Уфы“ против лидеров уже история»

Главный тренер «Уфы» на своей странице в инстаграме поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ против «Краснодара».

Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимание на них не обращаем.

Стартуем с игры против «Краснодара». Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям.

Многое будет зависеть от того, насколько организованно мы сыграем, как выдержим темп матча. Понимали это при подготовке к сезону. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история. Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили.

Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной.