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Евсеев: «Все недавние удачные матчи „Уфы“ против лидеров уже история»

сегодня, 20:32
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в инстаграме поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ против «Краснодара».

Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимание на них не обращаем.

Стартуем с игры против «Краснодара». Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям.

Многое будет зависеть от того, насколько организованно мы сыграем, как выдержим темп матча. Понимали это при подготовке к сезону. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история. Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили.

Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной.

Тем временем «Уфа» представила альтернативные варианты игровой формы на сезон-2020/21.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:50
Теперь попробуй повтори
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 21:14
С чистого листа.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:02
Всё -история,даже вчерашний день.
Prichal
Prichal
сегодня в 20:47
Теперь Уфа филиал.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:46
Теперь в игре с спартаком надо пешком походить, так надо!
drug01
drug01
сегодня в 20:39
Теперь пойдёт новый отчёт!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:39
Теперь ждем новых подвигов от Уфы!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:36
Теперь Спаотаку придется сливать...
drug01
drug01
сегодня в 20:34
Новый сезон начался
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