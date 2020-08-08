Кучаев: «Гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ . Кучаев в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу, за что был признан лучшим игроком матча.

Главная задача на игру для нас была победа. Все получилось, важно было набрать в первой игре три очка. На мой взгляд, голы и передачи не так важны, потому что побеждает команда, и гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча.

Ганчаренко предъявил претензии после замены? Да, игра не может быть идеальной. Даже если забил, все равно есть недочеты. Мы там обсуждали некоторые недочеты, когда можно было лучше сыграть.

Что касается «Химок» — по первому матчу сложно судить. Хоть они и проиграли сегодня, мы знаем, что в Кубке они обыграли «Урал» и достойно смотрелись с «Зенитом». Я думаю, что в следующих турах они могут навязать борьбу любому сопернику. Я думаю, это конкурентоспособная команда.

Я бы не сказал, что мы одержали победу на классе, потому что мы отдали сегодня все силы и старались. Не сказать, что мы где-то лукавили там или играли на опыте. В каждом моменте выкладывались, поэтому это не на классе, а за счет желания, наверное.