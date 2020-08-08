ГлавнаяНовости

Кучаев: «Гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча»

сегодня, 19:35
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал победу над «Химками» (2:0) в 1-м туре нового сезона РПЛ. Кучаев в этой встрече забил гол и сделал результативную передачу, за что был признан лучшим игроком матча.

Главная задача на игру для нас была победа. Все получилось, важно было набрать в первой игре три очка. На мой взгляд, голы и передачи не так важны, потому что побеждает команда, и гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча.

Ганчаренко предъявил претензии после замены? Да, игра не может быть идеальной. Даже если забил, все равно есть недочеты. Мы там обсуждали некоторые недочеты, когда можно было лучше сыграть.

Что касается «Химок» — по первому матчу сложно судить. Хоть они и проиграли сегодня, мы знаем, что в Кубке они обыграли «Урал» и достойно смотрелись с «Зенитом». Я думаю, что в следующих турах они могут навязать борьбу любому сопернику. Я думаю, это конкурентоспособная команда.

Я бы не сказал, что мы одержали победу на классе, потому что мы отдали сегодня все силы и старались. Не сказать, что мы где-то лукавили там или играли на опыте. В каждом моменте выкладывались, поэтому это не на классе, а за счет желания, наверное.

Все новости
Гацкан — о поражении «Велесу»: «„Крылья“ не должны уступать дебютанту ФНЛ»
Сегодня, 23:20 Комментарии2
Акинфеев: «Отличное начало сезона на не чужом для нас стадионе»
Сегодня, 22:11 Комментарии6
Зобнин: «Эмоциональность Тедеско? Не стоит забывать о тактических моментах»
Сегодня, 22:02 Комментарии2
Дядюн — о поражении ЦСКА: «Неудачно стартовали, будем дальше работать»
Сегодня, 21:53 Комментарии9
Карпин — о победе над «Тамбовом»: «Сейчас оценивать игру не надо»
Сегодня, 21:42 Комментарии6
Тренер «Крыльев Советов»: «Мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ»
Сегодня, 21:13 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:30
Скромность украшает, но Костя сегодня был хорош. Это та игра, которую мы от тебя ждём.
viv
viv
сегодня в 21:11
Какой скромный молодой человек - этот Костя Кучаев.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:50
Кучаев: «Гол забивает команда. Я просто последним коснулся мяча»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
А Дзюба всем бы в красках рассказал как он забивал !!!
Заброда
Заброда
сегодня в 20:48
Было бы кому забивать.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 20:06
молорик, обляков бы орал что эо он всех обыграл
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:45
Поскромничал паренек)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:45
Всех армейцев с победой, Костю с почином!
drug01
drug01
сегодня в 19:38
Молодец скромно
beefs
beefs
сегодня в 19:38
так в этом же и класс...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100