ГлавнаяНовости

Р. Ротенберг: «Ориентируемся на „Ливерпуль“ и „Барсу“ в хоккейной сборной»

сегодня, 19:04

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что в российской национальной команде берут пример с лучших клубов мира.

Мы в сборной России по хоккею ставим себе в качестве ориентира лучшие команды мира.

Не только в хоккее: «Барселона» и «Ливерпуль» – лучшие команды мира. Мы на этом сошлись с Игорем Ларионовым.

Прессинг, игра в атаке – это то, что у нас было всегда. В СССР у Виктора Васильевича Тихонова были элементы того, что в Германии называют гегенпрессинг.

Мы хотим показывать пример, чтобы на нас соперники смотрели. При этом мы не закрываемся от современных тенденций.

Все новости
Гацкан — о поражении «Велесу»: «„Крылья“ не должны уступать дебютанту ФНЛ»
Сегодня, 23:20 Комментарии2
Акинфеев: «Отличное начало сезона на не чужом для нас стадионе»
Сегодня, 22:11 Комментарии6
Зобнин: «Эмоциональность Тедеско? Не стоит забывать о тактических моментах»
Сегодня, 22:02 Комментарии2
Дядюн — о поражении ЦСКА: «Неудачно стартовали, будем дальше работать»
Сегодня, 21:53 Комментарии9
Карпин — о победе над «Тамбовом»: «Сейчас оценивать игру не надо»
Сегодня, 21:42 Комментарии6
Тренер «Крыльев Советов»: «Мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ»
Сегодня, 21:13 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 21:44
Какая талантливая семья!
ДСА
ДСА
сегодня в 20:32
Одни понты, а не ориентиры.
galem72
galem72
сегодня в 20:09
Типичный дутый "специалист" кремля. Ему бы с рогозом в "гениальности" соревноваться. Каких же убогов вырастила плешивая система. Как говорится: за что боролись...
Hoyar
Hoyar
сегодня в 19:37
А за патент будете платить?)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:30
Везде одни роттенберги.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 19:19
Во главе с Третьяком уничтожили клубный хоккей в России
beefs
beefs
сегодня в 19:18
или с перепою, или забыл куда пришел...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:12
А при чем тут хоккей....
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:07
О чём он вообще?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100