Р. Ротенберг: «Ориентируемся на „Ливерпуль“ и „Барсу“ в хоккейной сборной»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что в российской национальной команде берут пример с лучших клубов мира.

Мы в сборной России по хоккею ставим себе в качестве ориентира лучшие команды мира.

Не только в хоккее: «Барселона» и «Ливерпуль» – лучшие команды мира. Мы на этом сошлись с Игорем Ларионовым.

Прессинг, игра в атаке – это то, что у нас было всегда. В СССР у Виктора Васильевича Тихонова были элементы того, что в Германии называют гегенпрессинг.

Мы хотим показывать пример, чтобы на нас соперники смотрели. При этом мы не закрываемся от современных тенденций.