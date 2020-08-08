Терюшков: «Арендованный у „Локо“ Идову хорошо вписался в игру „Химок“»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высоко отозвался об игре в матче с ЦСКА (0:2) защитника , арендованного у «Локомотива».

Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелась неплохо. Понятно, что играли против ЦСКА , который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой «Сочи» и «Тамбову». У нас еще травмированы два защитника, [Александр] Филин и [Евгений] Гапон, у Филина срок восстановления — две недели, у Гапона, наверное, месяц. В любом случае сложно играть без двух центральных защитников.

Идову очень хорошо отработал на левом фланге, у него минимальное количество ошибок, очень хорошо вписался в команду. Мне он лично очень понравился, по количеству полезных действий с его стороны вообще не было никаких нареканий.