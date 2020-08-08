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Терюшков: «Арендованный у „Локо“ Идову хорошо вписался в игру „Химок“»

сегодня, 20:09
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высоко отозвался об игре в матче с ЦСКА (0:2) защитника Брайана Идову, арендованного у «Локомотива».

Во втором тайме, как мне кажется, наша команда смотрелась неплохо. Понятно, что играли против ЦСКА, который всегда рассчитывает на чемпионство, но, думаю, дадим бой «Сочи» и «Тамбову». У нас еще травмированы два защитника, [Александр] Филин и [Евгений] Гапон, у Филина срок восстановления — две недели, у Гапона, наверное, месяц. В любом случае сложно играть без двух центральных защитников.

Идову очень хорошо отработал на левом фланге, у него минимальное количество ошибок, очень хорошо вписался в команду. Мне он лично очень понравился, по количеству полезных действий с его стороны вообще не было никаких нареканий.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:08
вписал - но фк ХИМКИ проиграли...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:02
Негр норм играет.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 22:01
Тяжело будет Химкам без тренера в вышке остаться
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:59
Подкрепления не будет,хэнде хох!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:41
Тяжело играть без шести обещанных, но не пришедших игроков Спартака.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:31
В ФНЛ полегче будет!!!
beefs
beefs
сегодня в 20:29
это называется достойно проиграли...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:14
Пусть и дальше с таким счетом вписывается...все только будут рады....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:11
Флаг ему в руки
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