Карпин — о победе над «Тамбовом»: «Сейчас оценивать игру не надо»

Главный тренер «Ростова» подвел итоги после победы над «Тамбовом» (1:0) в 1-м туре РПЛ .

Я думаю, сейчас оценивать игру и рассуждать не надо. У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра — был мандраж предсезонный. В атаке не хватило правильных действий против массированной обороны. Много моментов против «Тамбова» особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать. И моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле.

В первом тайме играли быстрее? Наверное да, соперник позволял играть быстрее во втором тайме. «Тамбов» начал прессинговать на нашей половине поля из-за этого. Первая игра. В игровой ритм команда еще не вошла пока.

Что касается Хашимото, то он недавно прилетел, спит еще не совсем хорошо. И с 20-го числа пропустил 10 дней, пока в Японии ждал документы. Потихоньку надо набирать, теперь у нас есть конкуренция в центре поля.

Голевая засуха Шомуродова — это большая проблема? Нет. Так, как он сегодня играл, проблемы большой не вижу. Если он так будет играть всегда и не будет забивать в каких-то играх, ничего страшного, тогда голы появятся.

Я доволен результатом игры.