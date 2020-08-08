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Карпин — о победе над «Тамбовом»: «Сейчас оценивать игру не надо»

сегодня, 21:42
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги после победы над «Тамбовом» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

Я думаю, сейчас оценивать игру и рассуждать не надо. У наших ворот не было большого количества моментов, поэтому в обороне нормально сыграли. В атаке надо прибавлять. В целом хочу поздравить ребят, большое количество времени не выигрывали. Первая игра — был мандраж предсезонный. В атаке не хватило правильных действий против массированной обороны. Много моментов против «Тамбова» особо ни у кого нет. Стандарты надо было лучше использовать. И моменты можно было создавать, если бы правильно располагались на поле.

В первом тайме играли быстрее? Наверное да, соперник позволял играть быстрее во втором тайме. «Тамбов» начал прессинговать на нашей половине поля из-за этого. Первая игра. В игровой ритм команда еще не вошла пока.

Что касается Хашимото, то он недавно прилетел, спит еще не совсем хорошо. И с 20-го числа пропустил 10 дней, пока в Японии ждал документы. Потихоньку надо набирать, теперь у нас есть конкуренция в центре поля.

Голевая засуха Шомуродова — это большая проблема? Нет. Так, как он сегодня играл, проблемы большой не вижу. Если он так будет играть всегда и не будет забивать в каких-то играх, ничего страшного, тогда голы появятся.

Я доволен результатом игры.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:55
Готовтись к следующей игре - там соперник будет намного серьёзнее ))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:52
Истину глаголет)
Ed_Magic
Ed_Magic
сегодня в 21:47
Хеведас до сих пор за нас играет)))
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 21:47
Спасибо тренер за простоту и откровенность, как перед игроками, так и перед болельщиками!!!
beefs
beefs
сегодня в 21:46
ну если доволен, то это хорошо...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 21:45
А что, мне за тур забыли очки начислить? До тура ЛЕ было 939, после осталось 939...
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