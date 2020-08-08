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Тренер «Крыльев Советов»: «Мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ»

сегодня, 21:13
ВелесЛоготип футбольный клуб Велес (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение команды в матче 2-го тура ФНЛ с «Велесом» (1:3).

Игра для нас не сложилась, не получилась. Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. «Велес» в этом достойно себя показал. Если взять первый тайм — мы пропустили, но «Крылья» создали больше моментов. Мы должны играть лучше и дисциплинированнее.

Нельзя допускать эпизодов, которые мы допускали сегодня. Будем наводить игровую дисциплину. Сегодня были некоторые случайные моменты, некоторые моменты мы обсудим внутри команды, чтобы они не повторялись. Результат не по игре. Любой тренер сказал бы так в этой ситуации. Мы в психологической области позволили себе быть не на сто процентов готовыми, и за это нас сразу наказали.

Вопрос с Поповичем и Радоничем решается. У них есть проблемы со здоровьем. У обоих игроков есть желание играть и в РПЛ, и за нашу команду. Понять это до конца надо в ближайшее время. Нам нужно чётко определить тех футболистов, с кем мы идём дальше, кто действительно готов сражаться и прогрессировать в нашей команде, потому что нас ждёт тяжёлый сезон, и мы это видим и понимаем.

Сергей Александрович Корниленко своим отношением к работе и за время, проведённое в «Крыльях», всегда показывал пример преданности клубу и самоотверженность. Я уверен, что он на новой должности будет так же полезен, как был на тренерской работе. За время в «Крыльях» с Корниленко мы общались ближе всего. Я понимаю, что он за человек и специалист. У него всё получится.

К какому туру «Крылья» сыграются? Такие прогнозы — дело неблагодарное. Мы команда, на которую время будет работать лучше, чем на других. Это точно. Мы знаем, что делать, и знаем, куда мы идём. Это просто вопрос времени.

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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
сегодня в 22:55
А что такое ФНЛ? КС сильно выше уровнем что ли? смешно
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:36
А это кто такой Осинькин ?
Из охранников или сторожей ?
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 21:45
Велес какой то, москве видимо недостаточно мусорных клубов с 100 зрителями на трибунах, новые начали штамповать
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 21:40
Черт-те что и сбоку бантик! Так быстро забыли ФНЛ?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:34
Велес вышел играть, а вы похоже погулять вышли, думали, вам на блюдечке три очка поднесут. Но хозяева думали по другому. Не надо думать , что раз вчера были в РПЛ, то сегодня наверняка раскатаете команды из ФНЛ. Для вас это поражение хороший холодный душ . Теперь будете серьезнее готовиться к любому сопернику. Ждем вас обратно в РПЛ.
Всем здоровья.
Petergoff
Petergoff
сегодня в 21:26
Вы недостаточно поняли, что на следующий сезон надо выбираться в вышку.
LOpp
LOpp
сегодня в 21:20
Это ФНЛ, детка!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:18
Трудитесь.помощь будет))
shlomo
shlomo
сегодня в 21:15
Понимайте быстрее
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