Агент Карраскаля: «Хорхе хочет перейти в Россию»

Давид де ла Пенья, являющийся представителем агентства, которое занимается делами полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, рассказал о ходе переговоров по трансферу колумбийца в ЦСКА.
Переговоры до сих пор открыты, но «Ривер Плейт» хочет больше денег. Не уверен, что сделка может быть близка к завершению. ЦСКА пока ждет. Желает ли сам Хорхе перейти в Россию? Да, он открыт для этого.
Золотую середину трудно найти, но к этому надо стремиться. Гинер упертый мужик, с ним трудно торговаться. Скорее даже бесполезно.
Максимум, что удастся получить дополнительно- это процент с будущей продажи. И то когда она еще будет и будет ли вообще.
Остается набраться терпения и продолжать торги...
Золотую середину трудно найти, но к этому надо стремиться. Гинер упертый мужик, с ним трудно торговаться. Скорее даже бесполезно.
Максимум, что удастся получить дополнительно- это процент с будущей продажи. И то когда она еще будет и будет ли вообще.
Остается набраться терпения и продолжать торги...