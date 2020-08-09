Агент Карраскаля: «Хорхе хочет перейти в Россию»

Давид де ла Пенья, являющийся представителем агентства, которое занимается делами полузащитника «Ривер Плейта» , рассказал о ходе переговоров по трансферу колумбийца в ЦСКА .

Переговоры до сих пор открыты, но «Ривер Плейт» хочет больше денег. Не уверен, что сделка может быть близка к завершению. ЦСКА пока ждет. Желает ли сам Хорхе перейти в Россию? Да, он открыт для этого.