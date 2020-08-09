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Агент Карраскаля: «Хорхе хочет перейти в Россию»

сегодня, 10:35

Давид де ла Пенья, являющийся представителем агентства, которое занимается делами полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, рассказал о ходе переговоров по трансферу колумбийца в ЦСКА.

Переговоры до сих пор открыты, но «Ривер Плейт» хочет больше денег. Не уверен, что сделка может быть близка к завершению. ЦСКА пока ждет. Желает ли сам Хорхе перейти в Россию? Да, он открыт для этого.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:24, ред.
Если ЦСКА решит, что им этот игрок действительно необходим, они будут искать компромисс. Но я не думаю, что это приоритетная цель ЦСКА. Важнее купить опорника и ЦЗ. Дриблинг - это конечно хорошо, но у них уже был на просмотре Лукас Сантос - тоже знатный дриблер...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:02
Сейчас всем нужны деньги. Одни хотят продать подороже, другие купить подешевле.
Золотую середину трудно найти, но к этому надо стремиться. Гинер упертый мужик, с ним трудно торговаться. Скорее даже бесполезно.
Максимум, что удастся получить дополнительно- это процент с будущей продажи. И то когда она еще будет и будет ли вообще.
Остается набраться терпения и продолжать торги...
oFANATo
oFANATo ответ CPS (раскрыть)
сегодня в 11:45
Он же не в зенит или спартак должен перейти!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:44
Как только у ЦСКА появился богатый спонсор, так сразу другие клубы захотели больше денег за своих игроков!))))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 11:26
ЦСКА не станет платить больше, чем он стоит, поэтому руководству его нынешнего клуба стоит поубавить аппетит и согласиться на предложение армейцев.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:25
Судя по его данным, защитник не плохой, но завышенную цену ЕЛГ платить не собирается.
Пусть агент пока подумает и согласится на предложенные ЦСКА условия.Есть Бекао в запасе у ЦСКА.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:43
Правильное решение
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:40
Колумбийцы не получат ни цента больше предложенного, пусть гуляют, такого уровня футболист как Ракитич продают за червонец, это готовый игрок пусть даже ему 31 а Карраскаль кот в мешке.
Армейская душа
Армейская душа ответ CPS (раскрыть)
сегодня в 10:39
Он же не в Зенит собирается перейти
CPS
CPS
сегодня в 10:36
Все хотят в неудачный клуб, деньги получать на шару.
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