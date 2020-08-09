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«Рубин» готов подписать игрока сборной Южной Кореи

сегодня, 10:17

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Хванг Ин-Беом может продолжить карьеру в «Рубине».

Как сообщается, 23-летний хавбек должен был стать заменой Никола Моро в «Динамо» Загреб, ведь хорватский футболист близок к переходу в московское «Динамо». Однако в ситуацию вмешался «Рубин».

Отмечается, что хорватский клуб готов был заплатить за переход корейца 1 млн евро, но предложение «Рубина» оказалось лучше. Теперь игрок близок к трансферу в команду из Казани.

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ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 11:04, ред.
Что ты делаешь Сайманов , зачем ? Одна голевая передача !

Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В нынешнем сезоне корейский полузащитник сыграл в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. С 2018 года Хван Ин Бом вызывается в национальную команду Южной Кореи, за которую провел 20 матчей и забил один гол.
ildar_3871
ildar_3871 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 10:55
или так )
nubom
nubom ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Человек друг собаки !)
ildar_3871
ildar_3871 ответ nubom (раскрыть)
сегодня в 10:52
Собака друг человека !)
nubom
nubom
сегодня в 10:48
Татары это почти корейцы, ждем !)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:36
Посмотрим кто кого)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:33
Рубин выложил больше бабла.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:32
Корейцы это почти татары , ждем !)
drug01
drug01
сегодня в 10:26
Надо брать скорей!!!
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 10:21
Корейци сила!!!)))))
beefs
beefs
сегодня в 10:18
это рабочая обстановка...
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