«Рубин» готов подписать игрока сборной Южной Кореи

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» Хванг Ин-Беом может продолжить карьеру в «Рубине».
Как сообщается, 23-летний хавбек должен был стать заменой Никола Моро в «Динамо» Загреб, ведь хорватский футболист близок к переходу в московское «Динамо». Однако в ситуацию вмешался «Рубин».
Отмечается, что хорватский клуб готов был заплатить за переход корейца 1 млн евро, но предложение «Рубина» оказалось лучше. Теперь игрок близок к трансферу в команду из Казани.
Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В нынешнем сезоне корейский полузащитник сыграл в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. С 2018 года Хван Ин Бом вызывается в национальную команду Южной Кореи, за которую провел 20 матчей и забил один гол.
Хван Ин Бом выступает в составе «Ванкувер Уайткэпс» с 2019 года. В нынешнем сезоне корейский полузащитник сыграл в шести матчах, в которых отметился одной результативной передачей. С 2018 года Хван Ин Бом вызывается в национальную команду Южной Кореи, за которую провел 20 матчей и забил один гол.