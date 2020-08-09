«Рубин» готов подписать игрока сборной Южной Кореи

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сегодня, 10:17

Полузащитник «Ванкувер Уайткепс» может продолжить карьеру в «Рубине».

Как сообщается, 23-летний хавбек должен был стать заменой в «Динамо» Загреб, ведь хорватский футболист близок к переходу в московское «Динамо». Однако в ситуацию вмешался «Рубин».

Отмечается, что хорватский клуб готов был заплатить за переход корейца 1 млн евро, но предложение «Рубина» оказалось лучше. Теперь игрок близок к трансферу в команду из Казани.