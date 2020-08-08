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Вера: «ЦСКА – хороший клуб из России, который играет в еврокубках»

сегодня, 08:22

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера прокомментировал интерес со стороны ЦСКА.

Я спокоен относительно своего будущего. Ходит много разговоров о моём переходе, но эти вопросы должно решать руководство клуба и мой агент. Мне нравится играть за «Аргентинос Хуниорс», но я посмотрю, что будет лучше для моего развития.

ЦСКА – хорошая команда из России, которая постоянно играет в еврокубках. Это неплохой вариант для продолжения моей карьеры.

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Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ Михаил Славнов (раскрыть)
сегодня в 13:30
Чья бы корова мычала)))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:28
ЦСКА в 19-й раз подряд сыграет в еврокубках, что является рекордом России. В 2005 году армейцам удалось выиграть Кубок УЕФА.

"За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие красно-синих в еврокубках",
112910415
112910415
сегодня в 11:19
Главное - верить, Вера !
bratskij
bratskij
сегодня в 11:11
Давай уже, ждем, а то чемп уже начался.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:23
Насколько мне известно, клуб и агенты вчера договорились, поэтому думаю стоит рассчитывать на этого парня.
Сп62
Сп62
сегодня в 09:47
Впечатление такое, что ЦСКА это не единственный выбор. Поэтому естественно, что человек будет думать.
Армейская душа
Армейская душа ответ Михаил Славнов (раскрыть)
сегодня в 09:41
Как и все российские клубы
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 09:33, ред.
Как бы не он там получается решает. Когда агенты и клубы договорятся, тогда и будет трансфер, если будет. По Гаичу тоже были трудные переговоры и "качели". Думаю, договорятся
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 09:24
Только ничего там не добивается, кроме проигрышей отстойным клубам Европы.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:51
Если есть выбор, то можно и подумать....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:45
Надо было вчера уже принимать решение.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:23
Думай быстрее.
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