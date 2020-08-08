Вера: «ЦСКА – хороший клуб из России, который играет в еврокубках»

Полузащитник «Аргентинос Хуниорс» Фаусто Вера прокомментировал интерес со стороны ЦСКА.
Я спокоен относительно своего будущего. Ходит много разговоров о моём переходе, но эти вопросы должно решать руководство клуба и мой агент. Мне нравится играть за «Аргентинос Хуниорс», но я посмотрю, что будет лучше для моего развития.
ЦСКА – хорошая команда из России, которая постоянно играет в еврокубках. Это неплохой вариант для продолжения моей карьеры.
"За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие красно-синих в еврокубках",
"За всю историю с учетом советского периода это будет уже 27-е участие красно-синих в еврокубках",