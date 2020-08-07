«Сочи» хочет подписать Глушенкова

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вчера, 21:18

«Сочи» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» , сообщает источник.

В первой части прошлого сезона РПЛ 21-летний футболист играл за красно-белых, во второй – на правах аренды в «Крыльях Советов».

Всего за сезон Глушенков провел 11 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.

Недавно Глушенков начал тренироваться с первым составом «Спартака».