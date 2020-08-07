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«Сочи» хочет подписать Глушенкова

вчера, 21:18

«Сочи» заинтересован в подписании полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, сообщает источник.

В первой части прошлого сезона РПЛ 21-летний футболист играл за красно-белых, во второй – на правах аренды в «Крыльях Советов».

Всего за сезон Глушенков провел 11 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.

Недавно Глушенков начал тренироваться с первым составом «Спартака».

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 00:00
Федун своих за бесценок сливает.
makkie
makkie
вчера в 23:47
Не нужно усилять Ротенберга, пусть у друга Миллера игроков берёт.

Хотелось бы, чтобы Макс закрепился в Спартаке или, по крайней мере, получил шанс!
ошалевший
ошалевший
вчера в 22:53
лямов 20 американских зарядить,чтобы хотелкаприкрылась,думаю раскроется ещё в спартаке
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 22:17
давно пора, для сочей созрел
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:09
было бы не плохо - польза будет.
Сп62
Сп62
вчера в 21:48
На каких условиях хотят подписать?
oleg3k
oleg3k
вчера в 21:46
А от дохлого осла уши,ротенберг не хочет?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
Удачи
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:30
Пусть хочет дальше.
beefs
beefs
вчера в 21:19
это смех, а потом мы вспоминаем о каких то традициях...
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