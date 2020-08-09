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Бегич: «„Локомотив“ — качественная команда, умеет играть в футбол»

сегодня, 14:48
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив11.08.2020 в 20:00 Не начался

Защитник «Рубина» Сильвие Бегич прокомментировал готовность команды к матчу 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

После заключительного матча прошлого сезона у нас было четыре выходных, потом мы снова приступили к тренировкам. Тренировки тяжелые, но, думаю, к матчу мы подойдем в хорошем состоянии.

«Локомотив» — трудная качественная команда, умеет играть в футбол, много хороших игроков. Нам, конечно, будет тяжело, но мы готовимся к игре, провели плодотворные тренировки, поэтому игра будет хорошая.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к болельщикам перед стартовым матчем казанского клуба в новом сезоне.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:01
Будем смотреть ! Я поставил 2-1 в пользу Рубина .
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:36
За ничью можно и побороться.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:28
Не такая она качественная.
drug01
drug01
сегодня в 15:12
С Семином был лучше!!!
pomor 445
pomor 445
сегодня в 14:59
Манера пошла обязательно расшаркаться перед соперником в похвалах и тут же пальчиком погрозить.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:50
Посильнее Рубина будет.
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