Бегич: «„Локомотив“ — качественная команда, умеет играть в футбол»

Защитник «Рубина» прокомментировал готовность команды к матчу 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

После заключительного матча прошлого сезона у нас было четыре выходных, потом мы снова приступили к тренировкам. Тренировки тяжелые, но, думаю, к матчу мы подойдем в хорошем состоянии.

«Локомотив» — трудная качественная команда, умеет играть в футбол, много хороших игроков. Нам, конечно, будет тяжело, но мы готовимся к игре, провели плодотворные тренировки, поэтому игра будет хорошая.