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Гаич: «Уровень игроков ЦСКА очень высокий»

сегодня, 12:57

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич поделился впечатлениями от первых дней в московском клубе.

Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно игроку, который приезжает из далёкой страны. Сразу почувствовал себя комфортно. А уровень всех ребят очень высокий, как и думал.

Напомним, что вчера Гаич дебютировал в составе «армейцев» в матче против «Химок» (2:0).

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ Армейская душа (раскрыть)
сегодня в 15:05
Вспоминаю этот матч,а ведь реально Динамо напихало тогда полную авоську гостинцев,без шансов отказаться.)))
andrefino13
andrefino13 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:58
Это верно,списанный по сути Дзагоев на этом фоне выглядит шикарно,особенно вчера.
pomor 445
pomor 445 ответ Sergo_ural (раскрыть)
сегодня в 14:52, ред.
И ЛЕ, в особенности.
pomor 445
pomor 445 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
сегодня в 14:52, ред.
Напрасно, просто в команде играют люди, а они бывают в разное время в разном состоянии. Поэтому и судить надо, если серьёзно и объективно, не по отрывкам и частям, а по целому и за достаточно длительный период. Например, по рейтингу УЕФА. Если же хочется потроллить друг друга, то и так сойдёт.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:33
с каког это барабана шум в голове у >>"" Гаич: «Уровень игроков ЦСКА очень высокий» ""
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:29
На самом деле уровень игооков рпл последние годы сильно упал, особенно нападающих и плэймэйкеров.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:22
В ЦСКА ты дома, будешь всегда с теплотой вспоминать время проведенное в нашей команде и гордиться титулами добытыми совместными усилиями.
Лунный Волк
Лунный Волк ответ viv (раскрыть)
сегодня в 14:04
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 13:57
    Понятно что по меркам чемпионата России уровень игроков ЦСКА достаточно высокий. Гаич капитан очевидность
    Sergo_ural
    Sergo_ural
    сегодня в 13:56
    Уровень игроков ЦСКА покажет окончание сезона. Тогда и можно петь оды. А сейчас это все слова.
    Свидетель Великой Победы
    Свидетель Великой Победы ответ pomor 445 (раскрыть)
    сегодня в 13:50
    Нет не думаю!!!
    viv
    viv ответ Лунный Волк (раскрыть)
    сегодня в 13:49
    Зенит с прошлого года заслуженно стал лидером российского футбола? Не смеши болельщиков других клубов. Все знают за счет чего Зенит стал лидером в РПЛ. А в ЛЧ четвертое место в группе.
    pomor 445
    pomor 445 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
    сегодня в 13:45
    Меня больше впечатлило, как дважды победитель Реала дважды влетел Лудогорцу. Может это сенсации одного порядка?
    Лунный Волк
    Лунный Волк ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    Странно, но, как Зенит с прошлого года заслуженно стал лидером российского футбола, кроме поливания грязью от болел других команд ничего нет. Особенно спартачи стараются
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:40
    Жаль конечно Ваня. Но, чё поделать?). Кони пасутся на ветках "хряков", как ты любишь выделять). Бомжи ездят на конях. Спартачи на бомжах. Почему бы не призвать к благоразумию на других ветках?). А не только, тогда, когда касается их любимых).
    Армейская душа
    Армейская душа ответ pomor 445 (раскрыть)
    сегодня в 13:38
    Минское Динамо одобряет такие сравнения
    pomor 445
    pomor 445
    сегодня в 13:35
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответ pomor 445 (раскрыть)
      сегодня в 13:28, ред.
      Этот Реал вышел с первого места в нашей группе. Значит не такой уж дубль.
      Причем ЦСКА обыграл Реал дважды в той группе, в Москве ЦСКА-Реал 1:0 или то же скажешь что и первый матч Реал играл дублем?
      viv
      viv ответ Legend 6 (раскрыть)
      сегодня в 13:26
      Значит по твоему мнению все кто ниже ЦСКА в турнирной таблице любители? Смотри Ростов, Динамо М, Спартак, Арсенал, Уфа, Урал, Рубин, Ахмат...на тебя обидятся.
      pomor 445
      pomor 445 ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
      сегодня в 13:25
      Дубля Реала.
      viv
      viv ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
      сегодня в 13:22
      5- ое место занял Ростов. Смотри в таблицу.
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы ответ pomor 445 (раскрыть)
      сегодня в 13:20
      Или у игроков Реала.
      oFANATo
      oFANATo
      сегодня в 13:16
      Удачи тебе Дольфи в ПФК ЦСКА!!!
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 13:15
      Игру с Химками увидел и оценил.
      pomor 445
      pomor 445
      сегодня в 13:13
      Про уровень игроков ЦСКА лучше спросить у игроков Лудогорца.
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      сегодня в 13:13
      Он ещё не знает уровень главбуха. Говорят Адольф застрелился.. Ладно. Не будем о хорошем).
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      сегодня в 13:13
      К сожалению подавляющее большинство посетителей этого сайта не могут, а может и не желают достойно и убедительно восхвалять свои команды ( Зенит, Спартак, Краснодар и пр) , поэтому все свои интеллектуальные возможности бросают на охаивание команд конкурентов. Жаль. Такой подход исключает возможность достойного и уважительного общения на темы футбола. Жаль.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Тiпа Тралi-Валi (раскрыть)
      сегодня в 13:09
      Давай поясню тебе в чем твоя ошибка. В твоем предложении слово "уровень" является подлежащим. Это неодушевленное существительное. Может рассчитывать" - сказуемое, которое применимо только к одушевленному существительному. Например игрок, ты, я , другие люди могут рассчитывать. А уровень не может. То-есть к слову уровень такое словосочетание как "может рассчитывать" неприменимо. Это норма русского языка. Читай больше книг, чтобы писать грамотно. Понял?
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 13:04
      По сравнению с любителями, уровень у игроков ЦСКА и правда высокий
      Тiпа Тралi-Валi
      Тiпа Тралi-Валi
      сегодня в 13:03
      Уровень игроков может рассчитывать на 5 место.
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