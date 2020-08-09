Гаич: «Уровень игроков ЦСКА очень высокий»

Нападающий ЦСКА поделился впечатлениями от первых дней в московском клубе.

Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно игроку, который приезжает из далёкой страны. Сразу почувствовал себя комфортно. А уровень всех ребят очень высокий, как и думал.