Гаич: «Уровень игроков ЦСКА очень высокий»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич поделился впечатлениями от первых дней в московском клубе.
Ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Видно, что в команде дружеская, тёплая атмосфера. Это особенно важно игроку, который приезжает из далёкой страны. Сразу почувствовал себя комфортно. А уровень всех ребят очень высокий, как и думал.
Напомним, что вчера Гаич дебютировал в составе «армейцев» в матче против «Химок» (2:0).
Причем ЦСКА обыграл Реал дважды в той группе, в Москве ЦСКА-Реал 1:0 или то же скажешь что и первый матч Реал играл дублем?
Причем ЦСКА обыграл Реал дважды в той группе, в Москве ЦСКА-Реал 1:0 или то же скажешь что и первый матч Реал играл дублем?