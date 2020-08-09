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Слуцкий: «Пытаемся играть в атакующий футбол, который нравится фанатам»

сегодня, 12:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив11.08.2020 в 20:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий просит поддержать казанский клуб в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

Дорогие болельщики «Рубина»! Мы играем для вас, и поэтому ваша поддержка нам крайне важна. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам. У нас сейчас есть большая группа молодых, креативных, очень интересных футболистов, которые будут расти быстрее, если их будут эмоционально сопровождать шум и поддержка с трибун.

Очень важно, чтобы в любые моменты мы оказывались с вами вместе. Тогда неудачи будут короче и менее болезненными. Ждём вас на нашей прекрасной арене. Уверен, что этот год в плане нашего взаимного сотрудничества будет крайне эффективным. До встречи!

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 14:41
Фанатам больше нравится результат и место в таблице.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 14:26
У Лени в Казани действительно подбирается очень даже симпатичный коллектив, способный удивить. То, что по итогам сезона они будут выше спартака даже не сомневаюсь.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:21
С таким зрелищным футболом как бы в пердиве не оказаться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:33
Если бы не Хвича, призыв космонавта был бы в космос.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 13:33
Нужны только голы , а так получается нормально !
beefs
beefs
сегодня в 13:24
Так надо не пытаться, а играть...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:53
В первом туре можно и на результат попытаться сыграть.А то получится "как всегда".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:52
Ага, мы атакуем, а забить не можем.
Поэтому нулевки...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:41
Временами Рубин очень неплохо смотрится. Создают большое количество моментов, но очень слабая реализация, особенно этим страдает Игнатьев. Столько уже загубил парень стопроцентных , что и не сосчитаешь. Теперь пришел Деспотович, дела должны пойти лучше , форвард он хороший. Думаю, Рубин еще прибавит , молодежь мужает. Да и состав вполне приличный. А если еще усилятся , то могут и до ЕК дотянуться.
Удачи Рубину и ЛВС!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:32
Будем посмотреть на ваш футбол...:)
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