Слуцкий: «Пытаемся играть в атакующий футбол, который нравится фанатам»

Главный тренер «Рубина» просит поддержать казанский клуб в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива».

Дорогие болельщики «Рубина»! Мы играем для вас, и поэтому ваша поддержка нам крайне важна. Мы пытаемся играть в остроатакующий футбол, который нравится болельщикам. У нас сейчас есть большая группа молодых, креативных, очень интересных футболистов, которые будут расти быстрее, если их будут эмоционально сопровождать шум и поддержка с трибун.

Очень важно, чтобы в любые моменты мы оказывались с вами вместе. Тогда неудачи будут короче и менее болезненными. Ждём вас на нашей прекрасной арене. Уверен, что этот год в плане нашего взаимного сотрудничества будет крайне эффективным. До встречи!