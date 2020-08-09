Нагельсманн: «В 2018 году я отклонил предложение „Реала“»

Главный тренер «Лейпцига» рассказал, что в 2018 году он отказался возглавить «Реал».

Мне звонили из «Реала», но я решил отклонить их предложение. Я не считал, что переход в «Реал» — правильный шаг.

На тот момент я был одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба. Мы договорились, что можем снова поговорить об этом [назначении на должность наставника] в будущем, если «Реалу» будет нужен тренер, а я буду свободен.