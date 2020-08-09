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Нагельсманн: «В 2018 году я отклонил предложение „Реала“»

сегодня, 15:09

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн рассказал, что в 2018 году он отказался возглавить «Реал».

Мне звонили из «Реала», но я решил отклонить их предложение. Я не считал, что переход в «Реал» — правильный шаг.

На тот момент я был одним из кандидатов на пост главного тренера мадридского клуба. Мы договорились, что можем снова поговорить об этом [назначении на должность наставника] в будущем, если «Реалу» будет нужен тренер, а я буду свободен.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:39
Такое предложение бывает раз в жизни.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 15:30, ред.
то,что не перешёл в Реал - это правильно,надо ещё опыта набираться,а не портить свою карьеру. Там же будут требовать невероятное.За то сейчас Быки не плохо смотрятся и они всё ещё в деле,в отличии от тех сливочных. Найти топ тренера очень сложно.из всех свободных,пожалуй Почетино.
Вот он бы с Реаловской молодёжью не плохо бы поработал.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:28
Ох как любят игроки и тренеры вспоминать то , что не случилось.
Цену набивают??? Или о прошлом жалеют???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:10
И что теперь?
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
Не рисковый мужик...:)))
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