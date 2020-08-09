«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым

продлил контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Новое соглашение 21-летнего защитника рассчитано до 2024 года.

Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодежной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В «Локомотиве» собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед.