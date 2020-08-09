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«Локомотив» продлил контракт с Магкеевым

сегодня, 16:18

Станислав Магкеев продлил контракт с «Локомотивом». Об этом сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Новое соглашение 21-летнего защитника рассчитано до 2024 года.

Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком «Локомотива» в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов – дебют в молодежной команде, переход в «Казанку», первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов. В «Локомотиве» собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед.

Напомним, что весной интерес к Магкееву проявляли итальянские клубы.

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:05
ну и хрошо - всё не без работы...Станислав Магкеев
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:52
Странно было бы если бы не продлили. Хотя с Васей всё возможно)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:39
Хорошая новость! Главное продолжать прогрессировать и всё будет отлично!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:24
Ну и что что проявляли
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