Пономарев: «Думаю, если наша оборона выдержит, то 1:0 выиграем»

Бывший футболист сборной СССР прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций между командами России и Венгрии.

В матче со сборной Сербии наши ребята продемонстрировали хорошее движение, хорошую физическую подготовку и желание победить. Я думал, что если будут играть пас поперек и назад вратарю, перестану смотреть игру. Но нет, мои опасения не подтвердились: нормально играли, я с удовольствием посмотрел до конца.

Конечно, с венграми игра будет, наверное, немного другая. Команда у соперника всегда была амбициозная. Сколько бы мы с венграми не играли, всегда наши матчи были упорными. Но помню, несколько лет назад перед серьёзным турниром наши ребята обыграли их с крупным счетом (товарищеский матч перед стартом в Кубке конфедераций в июне 2017 года — прим.). Думаю, очень непростой матч нам предстоит, в чем-то даже экзамен.

Но мы бьемся за первое место в группе, поэтому обязаны выигрывать. Нельзя допускать таких серьезных ошибок в обороне, какие мы видели в матче с сербами, когда нам забивал соперник. А так, мне кажется, матч благоприятно должен сложиться. Думаю, если наша оборона выдержит, то 1:0 выиграем.