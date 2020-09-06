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Пономарев: «Думаю, если наша оборона выдержит, то 1:0 выиграем»

06 сентября 2020, 16:06
ВенгрияЛоготип футбольный клуб Венгрия2 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал предстоящий матч Лиги Наций между командами России и Венгрии.

В матче со сборной Сербии наши ребята продемонстрировали хорошее движение, хорошую физическую подготовку и желание победить. Я думал, что если будут играть пас поперек и назад вратарю, перестану смотреть игру. Но нет, мои опасения не подтвердились: нормально играли, я с удовольствием посмотрел до конца.

Конечно, с венграми игра будет, наверное, немного другая. Команда у соперника всегда была амбициозная. Сколько бы мы с венграми не играли, всегда наши матчи были упорными. Но помню, несколько лет назад перед серьёзным турниром наши ребята обыграли их с крупным счетом (товарищеский матч перед стартом в Кубке конфедераций в июне 2017 года — прим.). Думаю, очень непростой матч нам предстоит, в чем-то даже экзамен.

Но мы бьемся за первое место в группе, поэтому обязаны выигрывать. Нельзя допускать таких серьезных ошибок в обороне, какие мы видели в матче с сербами, когда нам забивал соперник. А так, мне кажется, матч благоприятно должен сложиться. Думаю, если наша оборона выдержит, то 1:0 выиграем.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
06 сентября 2020 в 18:09
Главное в этом интервью выдержат или нет
ДСА
ДСА
06 сентября 2020 в 16:39
Всё прогнозы в пользу наших
STVA 1
STVA 1
06 сентября 2020 в 16:19
Да чё гадать то
drug01
drug01
06 сентября 2020 в 16:15
Только ничья.....
David Young
David Young
06 сентября 2020 в 16:07
Много голов вряд ли будет.
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