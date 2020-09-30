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О`Хара: «Любого другого тренера на месте Гвардиолы уже бы уволили»

30 сентября 2020, 06:41

Экс-игрок «Тоттенхэма» Джейми О`Хара высказался относительно трансферной политики «Манчестер Сити». Вчера состав «горожан» пополнил защитник «Бенфики» Рубен Диаш. Сумма трансфера, по слухам, составила около 70 млн евро.

Любого другого тренера [на месте Хосепа Гвардиолы] уже бы, наверняка, уволили, после того как было потрачено 400 млн фунтов на защитников, а в обороне по-прежнему беспорядок, что мы можем наблюдать в «Ман Сити».

Эти защитники так и не стали заменой Венсану Компани. Как только он покинул команду, я сказал: «Если они не найдут ему замену, им придётся очень несладко», что и произошло. Они думали, что справятся и так, но эта ошибка дорого им обошлась.

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Все комментарии
Raamtvall
Raamtvall ответ zim289 (раскрыть)
30 сентября в 16:48
Но при этом донных. Будем честны, в выстроение защиты он никогда не умел.
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич ответ anfield1984 (раскрыть)
30 сентября в 13:45
Кхм! Т.е. чемпионства в Германии и Англии (кубки даже не беру в расчёт) - это типа несущественно?!
zim289
zim289 ответ ДСА (раскрыть)
30 сентября в 12:56
Легко уметь, когда башляют шейхи.
Он тупо самых дорогих скупает.
starche
starche
30 сентября в 12:29
Гвардиола похоже сам намерен завязать с МС.
sihafazatron
sihafazatron
30 сентября в 10:00
у него последний сезон по контракту, смысла нет увольнять его щас.
112910415
112910415
30 сентября в 09:37
сначала человек делает себе имя,
затем это имя на него работает ...
не уволят !
anfield1984
anfield1984
30 сентября в 07:47
Пеп так ничего и не выиграл существенного без Хави и Иниесты
Против ЦСКА
Против ЦСКА
30 сентября в 07:43
Шейхам нравится тратить деньги
Остапчук 67
Остапчук 67
30 сентября в 07:26
Уволят
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 07:22
Команда не проваливается. Раз дают деньги - значит не жалко. Команда в ЛЧ играет регулярно. И нет гарантии , что кто то добьется лучших результатов.
mihaluch
mihaluch
30 сентября в 06:51
Гвардиола вне критики.
shlomo
shlomo
30 сентября в 06:49
Со стороны всегда виднее...:)))
Colchoneros
Colchoneros ответ ДСА (раскрыть)
30 сентября в 06:45
Особенно чужие!
ДСА
ДСА
30 сентября в 06:43
Гвардиола умеет тратить деньги
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