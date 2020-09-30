О`Хара: «Любого другого тренера на месте Гвардиолы уже бы уволили»

Экс-игрок «Тоттенхэма» высказался относительно трансферной политики «Манчестер Сити». Вчера состав «горожан» пополнил защитник «Бенфики» Рубен Диаш. Сумма трансфера, по слухам, составила около 70 млн евро.

Любого другого тренера [на месте Хосепа Гвардиолы] уже бы, наверняка, уволили, после того как было потрачено 400 млн фунтов на защитников, а в обороне по-прежнему беспорядок, что мы можем наблюдать в «Ман Сити».

Эти защитники так и не стали заменой Венсану Компани. Как только он покинул команду, я сказал: «Если они не найдут ему замену, им придётся очень несладко», что и произошло. Они думали, что справятся и так, но эта ошибка дорого им обошлась.