Флик: «Мне очень нравится, как играет „Боруссия“ Фавра»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».

Предстоящий матч — настоящая классика. У «Дортмунда» фантастическая, очень молодая команда. Однако в их рядах есть и очень опытные футболисты. Они демонстрируют привлекательный, атакующий футбол.

Мы проиграли один матч [«Хоффенхайму» (1:4)], но позади у нас невероятно успешное время. Поэтому каждый игрок может быть на сто процентов уверен в своих силах.

Мне очень нравится, как играет Люсьен Фавр. Его команда всегда хочет владеть мячом и атаковать. Мы сможем проверить свои силы в поединке с лучшими футболистами Германии. Этот матч сделает нас лучше.