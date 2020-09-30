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Флик: «Мне очень нравится, как играет „Боруссия“ Фавра»

30 сентября 2020, 07:38
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Германии против дортмундской «Боруссии».

Предстоящий матч — настоящая классика. У «Дортмунда» фантастическая, очень молодая команда. Однако в их рядах есть и очень опытные футболисты. Они демонстрируют привлекательный, атакующий футбол.

Мы проиграли один матч [«Хоффенхайму» (1:4)], но позади у нас невероятно успешное время. Поэтому каждый игрок может быть на сто процентов уверен в своих силах.

Мне очень нравится, как играет Люсьен Фавр. Его команда всегда хочет владеть мячом и атаковать. Мы сможем проверить свои силы в поединке с лучшими футболистами Германии. Этот матч сделает нас лучше.

Напомним, из-за травмы матч будет вынужден пропустить полузащитник «Баварии» Лерой Сане.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 09:14
Думаю что без проблем победит Бавария!
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 08:21
Бавария должна побеждать.
sv_1969
sv_1969
30 сентября в 08:16
Дежурные слова
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 08:12
против баварии не выйдет играть))
Q-J-G
Q-J-G
30 сентября в 08:09
Как обычно, предматчевые взаимные комплименты...
Германия - не исключение.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 07:54
Стабильности Боруссии не хватает.
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 07:39
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